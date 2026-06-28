Légende de Liverpool propose un candidat inattendu pour remplacer Mohamed Salah

La direction du club anglais de Liverpool continue de chercher un candidat capable de remplacer le leader de l'équipe, Mohamed Salah. Robbie Fowler, légende des Merseysiders, a suggéré une option inattendue mais intéressante pour ce poste vacant. Selon l'ancien attaquant, Christian Pulisic, capitaine de l'équipe nationale des États-Unis et actuellement brillant avec l'AC Milan, pourrait être le choix idéal pour Liverpool. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, Robbie Fowler a souligné sur ses réseaux sociaux que le style de jeu et l'expérience de Pulisic pourraient lui permettre de suivre la trajectoire de Mohamed Salah. Fowler a écrit que le footballeur américain connaît bien la Premier League, est à l'apogée de sa carrière et que son style de jeu ravit les supporters.

Qui remplacera Salah ?

Bien que Liverpool ait préparé une offre de 86 millions de livres sterling pour l'attaquant du RB Leipzig, Yan Diomande, les négociations ne progressent pas aussi vite que prévu. Par conséquent, les recruteurs du club sont contraints d'envisager des alternatives. Christian Pulisic a réussi à relancer sa carrière en Serie A italienne et est devenu un véritable leader à San Siro.

Pour rappel, Pulisic a disputé 134 matchs avec l'AC Milan, marquant 42 buts et délivrant 27 passes décisives. Ces statistiques contrastent radicalement avec ses saisons malheureuses et marquées par les blessures avec Chelsea. À Milan, il a non seulement retrouvé sa condition physique, mais a également prouvé qu'il était un attaquant dangereux sur les deux ailes.

Des informations indiquent que non seulement Liverpool, mais aussi Manchester United s'intéressent à Pulisic. Selon l'ancien défenseur Paul Parker, un transfert de la star américaine à Old Trafford pourrait être l'étape la plus importante de sa carrière. Cependant, les experts avertissent que le style du joueur ne conviendrait pas à n'importe quelle équipe.

En particulier, Tab Ramos, ancien membre de l'équipe nationale des États-Unis, a souligné que Pulisic n'est efficace que dans des équipes offensives basées sur la possession du ballon. Selon lui, des équipes outsiders ou dépendantes uniquement des contre-attaques pourraient étouffer le talent de Pulisic. Le football offensif de Liverpool semble donc être un choix idéal à cet égard.

Pour l'instant, la direction de Liverpool n'a fait aucune offre officielle pour le transfert de Pulisic. Cependant, le fait que le contrat de Mohamed Salah arrive à échéance et la forte probabilité de son départ vers des clubs d'Arabie Saoudite poussent les Merseysiders à prendre une décision rapidement. Christian Pulisic reste une option relativement abordable et éprouvée sur le marché des transferts.