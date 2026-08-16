Un grand centre d’innovation spatiale et de défense sera construit en Bulgarie

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Un grand centre d’innovation spatiale et de défense sera construit en Bulgarie

Le gouvernement bulgare a approuvé un projet de mémorandum avec EnduroSat, fabricant local de satellites, pour créer un grand centre d’innovation spatiale et de défense sur la base aérienne de Dobroslavtsi, près de Sofia. Selon Ixbt.com rapporte .

Le cœur du nouveau centre sera constitué d’un complexe dédié à l’assemblage, aux essais et à la qualification des satellites. Raycho Raychev, fondateur et directeur général d’EnduroSat, affirme que l’entreprise prévoit de faire de la base de Dobroslavtsi l’un des principaux pôles européens de développement spatial et de défense. Cette initiative devrait porter le potentiel de la Bulgarie dans ce domaine à un tout autre niveau.

Infrastructure nationale et soutien public

Bien que le pays ne dispose pas de sa propre agence spatiale nationale, ses dirigeants soutiennent activement la production de haute technologie et la recherche scientifique. Il a notamment été annoncé précédemment que les préparatifs avaient commencé pour la création d’un centre national de surveillance, de coordination et de gestion utilisant des données spatiales. Le gouvernement accorde la priorité au développement de l’économie de la connaissance et souhaite que la Bulgarie devienne non seulement consommatrice de technologie, mais aussi créatrice.

D’autres entreprises spatiales locales manifestent également un vif intérêt pour cette initiative. Sfera Technologies développe notamment un système intégré destiné à accélérer la fourniture de données de télédétection de la Terre. Selon son dirigeant, Zdravko Dimitrov, l’industrie nationale dispose déjà de capacités pour opérer sur des orbites basses, moyennes et géostationnaires, ainsi que pour fabriquer et tester des satellites.

Unifier l’industrie et viser les marchés internationaux

Bien que le secteur spatial bulgare soit encore quelque peu fragmenté, le centre de Dobroslavtsi devrait réunir tous les acteurs et assurer son développement durable. Sfera Technologies prévoit de renforcer ses capacités afin de soutenir le fonctionnement de 12 satellites d’ici la fin de 2026, puis d’étendre et de développer son infrastructure au sol en 2027. Les produits de l’entreprise sont principalement destinés au marché de l’Union européenne, tandis que les marchés des États-Unis et de l’Asie du Sud-Est sont également à l’étude.

Selon les experts, l’un des principaux atouts de la Bulgarie dans ce domaine réside dans sa solide base éducative, notamment la filière d’ingénierie aérospatiale de l’université de Sofia, qui forme des spécialistes qualifiés. Les efforts conjoints du centre gouvernemental de données spatiales et des entreprises privées contribueront à créer dans le pays un écosystème spatial intégré, de la production aux systèmes au sol.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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