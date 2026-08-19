La Juventus veut résilier le contrat d’Arthur Melo avant son terme

·2·Sport
La Juventus veut résilier le contrat d’Arthur Melo avant son terme

La Juventus de Turin travaille à mettre fin avant son terme au contrat actuel du milieu de terrain Arthur Melo. Arrivé en 2020 avec de grandes attentes, le Brésilien n’a pas connu en Italie la carrière espérée et les deux parties préféreraient se séparer définitivement d’un commun accord. Goal.com rapporte cette information.

Selon Sky Sport Italia, le contrat actuel entre la direction du club et le joueur devait courir jusqu’en juin 2027. Toutefois, les deux parties négocient une résiliation anticipée de l’accord afin d’ouvrir de nouvelles perspectives à chacun. Cette décision s’inscrit dans la politique de la Juventus visant à se séparer des joueurs très bien rémunérés qui ne figurent pas dans les plans de l’entraîneur de l’équipe première.

Les aventures d’Arthur à Turin et en Europe

Rappelons que le transfert d’Arthur Melo du FC Barcelone à la Juventus en 2020 avait été l’un des plus retentissants de l’histoire de la Serie A. L’opération avait alors été réalisée pour maintenir l’équilibre financier, Miralem Pjanić rejoignant en contrepartie le club catalan. Toutefois, les performances sur le terrain n’ont pas été à la hauteur de l’agitation financière suscitée par le transfert.

Lors de ses premières saisons en Italie, le joueur a eu du mal à s’imposer dans le onze de départ sur les plans physique et tactique. Il n’a disputé que 22 matchs de championnat lors de sa première saison, puis 20 lors de la deuxième. Sa carrière a ensuite été marquée par plusieurs prêts en Europe et en Amérique du Sud.

Les épreuves de ses prêts

Après avoir perdu sa place à la Juventus, le milieu de terrain a été contraint d’évoluer dans plusieurs équipes. Il a été prêté à Liverpool, à la Fiorentina, à Gérone et même au Grêmio, dans son pays natal, le Brésil.

Son dernier passage au Grêmio a constitué l’étape la plus réussie pour retrouver du temps de jeu. Cependant, le club brésilien n’ayant pas les moyens financiers de payer l’indemnité de transfert exigée par la Juventus, Arthur a dû retourner à Turin et est resté écarté de l’équipe première.

Selon Goal.com, à l’approche de la fin du contrat de six ans, il est devenu évident que la meilleure solution, pour la Juventus comme pour Arthur Melo, était de mettre fin prématurément à leur collaboration. Cette décision permettra au joueur de relancer sa carrière dans un autre club.

JuventusArthur MeloSerie ATransfertFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Real Madrid et le transfert de Rodri : ce qu'en dit José MourinhoReal Madrid et le transfert de Rodri : ce qu'en dit José MourinhoAujourd'hui, 12:38Javier Mendez révèle les différences entre Islam Makhachev et Khabib NurmagomedovJavier Mendez révèle les différences entre Islam Makhachev et Khabib NurmagomedovAujourd'hui, 12:30Mourinho clarifie le plan de transferts du Real MadridMourinho clarifie le plan de transferts du Real MadridAujourd'hui, 12:21Manchester City entame des négociations pour un milieu de 22 ansManchester City entame des négociations pour un milieu de 22 ansAujourd'hui, 12:17José Mourinho commence à imposer ses règles au Real MadridJosé Mourinho commence à imposer ses règles au Real MadridAujourd'hui, 12:16Steve McManaman donne son avis sur le Real Madrid et José MourinhoSteve McManaman donne son avis sur le Real Madrid et José MourinhoAujourd'hui, 11:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov