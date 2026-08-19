La Juventus veut résilier le contrat d’Arthur Melo avant son terme

La Juventus de Turin travaille à mettre fin avant son terme au contrat actuel du milieu de terrain Arthur Melo. Arrivé en 2020 avec de grandes attentes, le Brésilien n’a pas connu en Italie la carrière espérée et les deux parties préféreraient se séparer définitivement d’un commun accord. Goal.com rapporte cette information.

Selon Sky Sport Italia, le contrat actuel entre la direction du club et le joueur devait courir jusqu’en juin 2027. Toutefois, les deux parties négocient une résiliation anticipée de l’accord afin d’ouvrir de nouvelles perspectives à chacun. Cette décision s’inscrit dans la politique de la Juventus visant à se séparer des joueurs très bien rémunérés qui ne figurent pas dans les plans de l’entraîneur de l’équipe première.

Les aventures d’Arthur à Turin et en Europe

Rappelons que le transfert d’Arthur Melo du FC Barcelone à la Juventus en 2020 avait été l’un des plus retentissants de l’histoire de la Serie A. L’opération avait alors été réalisée pour maintenir l’équilibre financier, Miralem Pjanić rejoignant en contrepartie le club catalan. Toutefois, les performances sur le terrain n’ont pas été à la hauteur de l’agitation financière suscitée par le transfert.

Lors de ses premières saisons en Italie, le joueur a eu du mal à s’imposer dans le onze de départ sur les plans physique et tactique. Il n’a disputé que 22 matchs de championnat lors de sa première saison, puis 20 lors de la deuxième. Sa carrière a ensuite été marquée par plusieurs prêts en Europe et en Amérique du Sud.

Les épreuves de ses prêts

Après avoir perdu sa place à la Juventus, le milieu de terrain a été contraint d’évoluer dans plusieurs équipes. Il a été prêté à Liverpool, à la Fiorentina, à Gérone et même au Grêmio, dans son pays natal, le Brésil.

Son dernier passage au Grêmio a constitué l’étape la plus réussie pour retrouver du temps de jeu. Cependant, le club brésilien n’ayant pas les moyens financiers de payer l’indemnité de transfert exigée par la Juventus, Arthur a dû retourner à Turin et est resté écarté de l’équipe première.

Selon Goal.com, à l’approche de la fin du contrat de six ans, il est devenu évident que la meilleure solution, pour la Juventus comme pour Arthur Melo, était de mettre fin prématurément à leur collaboration. Cette décision permettra au joueur de relancer sa carrière dans un autre club.