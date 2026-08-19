Mourinho clarifie le plan de transferts du Real Madrid

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Mourinho clarifie le plan de transferts du Real Madrid

L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a fait une déclaration inattendue concernant la politique de recrutement estivale de l’équipe. Le technicien portugais a indiqué qu’il ne s’attendait pas à voir de nouveaux joueurs rejoindre l’effectif.

Cette déclaration intervient après que le club merengue a dépensé près de 225 millions d’euros sur le marché des transferts.

Mourinho : « J’aime cet effectif »

José Mourinho a été interrogé sur la nécessité de recruter encore pour renforcer l’équipe.

La réponse de l’entraîneur a été courte et claire :

« Avons-nous besoin d’autres recrues ? Non. J’aime cet effectif. Nous avons suffisamment d’options et de joueurs. Je crois également être capable de faire progresser les joueurs. »

Mourinho a ainsi fait savoir qu’il était satisfait de l’effectif actuel et prêt à travailler avec les joueurs à sa disposition.

Quels joueurs le Real Madrid a-t-il recrutés cet été ?

Le club madrilène a recruté plusieurs joueurs réputés au cours du mercato.

Les joueurs arrivés au club :

  • Denzel Dumfries ;

  • Ibrahima Konaté ;

  • Bernardo Silva ;

  • Marc Cucurella ;

  • Carlos Espí ;

  • Yan Diomande.

Ces transferts ont permis au Real Madrid de renforcer plusieurs postes de son effectif.

225 millions d’euros dépensés

Lors du mercato estival, le Real Madrid a dépensé au total près de 225 millions d’euros pour recruter de nouveaux joueurs.

Parallèlement, le club a également généré des revenus importants grâce aux ventes de joueurs.

Indicateur

Montant

Dépenses pour les nouvelles recrues

Environ 225 M€

Revenus des ventes de joueurs

Près de 60 M€

Dépense nette de transfert

Environ 165 M€

Le bilan des transferts du club reste donc négatif pour le moment.

Désormais, l’attention se porte sur l’effectif actuel

Selon la déclaration de Mourinho, le Real Madrid pourrait privilégier l’exploitation maximale du potentiel de ses joueurs actuels plutôt que de réaliser de grandes acquisitions sur le marché des transferts.

Les propos du technicien portugais — « Je crois être capable de faire progresser les joueurs » — constituent également un signal important pour les jeunes du club.

La principale question qui intéresse désormais les supporters est la suivante : Mourinho peut-il ramener le Real Madrid vers les sommets avec l’effectif dont il dispose ?

Qu’en pensez-vous : le Real Madrid a-t-il encore besoin de recrues ou son effectif actuel est-il suffisant pour remporter le titre ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article sur Telegram et les réseaux sociaux.

Real MadridJosé MourinhoBernardo SilvaDenzel DumfriesIbrahima Konaté
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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