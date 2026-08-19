Mikel Arteta veut rééditer un résultat historique avec Arsenal

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Mikel Arteta veut rééditer un résultat historique avec Arsenal

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, se prépare à réaliser un exploit historique en remportant deux titres consécutifs en Premier League. Dans une interview accordée à TalkSPORT, le technicien espagnol a souligné que défendre le titre pour la première fois de l’histoire du club était devenu l’objectif principal de l’équipe. Goal.com rapporte cette information.

Après avoir conquis le trône anglais la saison dernière, au terme d’une attente de 22 ans, les Gunners veulent asseoir leur domination. Dans l’histoire de la Premier League, seuls des légendes du management comme Sir Alex Ferguson, José Mourinho et Pep Guardiola sont parvenues à défendre leur titre deux fois consécutivement. Arteta souhaite rejoindre ce cercle d’élite.

Une nouvelle ère après Pep Guardiola

Le départ de Pep Guardiola, qui a achevé une décennie à la tête de Manchester City, a profondément modifié le paysage de la concurrence en championnat d’Angleterre. Pour Arteta, ancien adjoint de Guardiola, la fin des affrontements tactiques intenses avec son mentor suscite des sentiments particuliers.

« Vous savez combien de maux de tête et de sueur j’ai connus ces six ou sept dernières années pour atteindre son niveau. Il a été une source d’inspiration absolue, a laissé une empreinte éternelle dans ce championnat et nous a tous poussés à devenir meilleurs », a déclaré Arteta au sujet de son ancien mentor.

Les mouvements sur le marché des transferts

Arsenal a déjà recruté Bruno Guimarães lors du mercato estival pour 75 millions de livres sterling. Toutefois, Mikel Arteta n’a pas exclu que le travail du club sur le marché des transferts ne soit pas terminé et que des options pour renforcer le secteur offensif soient encore à l’étude.

Alors que Leandro Trossard a quitté l’équipe et que des incertitudes subsistent concernant l’avenir de Gabriel Martinelli, le club londonien recherche un nouvel ailier. Bradley Barcola, qui suscite l’intérêt de Liverpool, figurerait notamment sur la liste des cibles du club.

Arteta s’est dit satisfait du soutien de la direction et a déclaré que l’équipe continuerait à développer ses ressources internes tout en restant prête à recruter des talents de qualité. Rappelant le caractère imprévisible et particulièrement exigeant de la Premier League, l’entraîneur espère conclure le mercato sur une note positive.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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