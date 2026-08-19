Dans un nouveau livre sur Diana, son frère révèle une vérité inattendue

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Dans un nouveau livre sur Diana, son frère révèle une vérité inattendue

La défunte princesse du Royaume-Uni, Diana Spencer, dontle frère Charles Spencer a écrit un livre sur la vie de sa sœur, son mariage avec le prince Charles et les événements qui ont suivi son accident tragique à Paris. Dans cet ouvrage, il répond de son point de vue à certaines informations considérées par le public comme « la vérité » pendant des années. Reuters en a fait état.

Selon Spencer, à l’approche du 30e anniversaire de la mort de Diana, il a reçu de nombreuses nouvelles propositions d’interviews sur sa sœur.

Ces demandes l’ont toutefois poussé à conclure qu’il devait écrire une fois pour toutes ses propres souvenirs et opinions, plutôt que de relire sans cesse celles des autres.

« Cela m’a convaincu de coucher une fois pour toutes mes propres réflexions et souvenirs, plutôt que de subir à nouveau l’inconfort de lire les opinions des autres. Car beaucoup d’entre elles reposent sur des mensonges qui, avec le temps, ont été acceptés comme la vérité », a déclaré Spencer.

Selon lui, l’objectif principal de l’ouvrage est de raconter les événements liés à Diana du point de vue de son frère et d’exprimer sa réaction aux différentes perceptions qui se sont formées au fil des ans.

Le livre de Charles Spencer, intitulé « Swan Song: Diana, My Sister » (« Le chant du cygne : Diana, ma sœur »), sera publié le 22 septembre de cette année au Royaume-Uni . Sa traduction en 12 langues est prévue.

Pour rappel, Diana Spencer est née le 1er juillet 1961 à Park House, une résidence située sur le domaine royal de Sandringham, dans le comté de Norfolk, en Angleterre.

En 1981, elle a épousé le prince de Galles de l’époque, devenu aujourd’hui le roi Charles III. Après son mariage, Diana est devenue une personnalité mondialement connue et l’une des femmes les plus photographiées au monde.

Cependant, leur vie de famille n’a pas duré longtemps. Les désaccords au sein du couple ont finalement conduit au divorce, prononcé officiellement en 1996.

Peu après, en août 1997, Diana, âgée de 36 ans, a été victime d’un accident à Paris alors qu’elle circulait en voiture avec son compagnon Dodi al-Fayed. La princesse est morte des suites du drame.

Le frère de Diana, Charles Spencer, est également resté dans la mémoire du public grâce au discours prononcé lors des funérailles de sa sœur. Dans ce célèbre discours, il avait critiqué la famille royale.

Aujourd’hui, Spencer revient une nouvelle fois sur les événements liés à la vie et à la mort de Diana dans son nouveau livre. L’auteur affirme y raconter les événements qui ont fait l’objet de diverses interprétations au fil des ans, tels qu’il les a vus et gardés en mémoire en tant que frère de sa sœur.

Diana SpencerCharles SpencerCharles IIIRoyaume-UniReuters
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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