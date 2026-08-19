Real Madrid et le transfert de Rodri : ce qu'en dit José Mourinho

Considéré comme l’un des événements majeurs du football espagnol, le transfert du milieu de terrain Rodri de Manchester City à Barcelone suscite de nombreux débats. Des informations avaient auparavant fait état des efforts considérables du club de la capitale pour recruter le joueur, avant que celui-ci ne choisisse finalement l’équipe catalane. Alors que cette situation est perçue comme un échec pour le Real Madrid, l’entraîneur José Mourinho a réagi à cette affaire dans une interview accordée à El Chiringuito et a clarifié toutes les spéculations. À ce sujet, Goal.com rapporte les faits.

Selon Goal.com, le technicien expérimenté a appelé à ne pas dramatiser la situation née après le refus du joueur. Mourinho a précisé que le club merengue avait formulé une offre à la hauteur du milieu de terrain et qu’il avait lui-même échangé deux fois avec lui. Toutefois, les doutes apparus au cours du processus ont influencé l’issue des négociations.

L’approche de principe de l’entraîneur

«J’ai parlé deux fois avec lui et le Real Madrid lui a présenté une très bonne offre», a déclaré José Mourinho. Selon le technicien, Rodri a commencé à hésiter, et ses doutes ont également suscité des interrogations chez l’entraîneur. Il est donc possible que le club de la capitale se soit partiellement désintéressé de ce transfert.

Mourinho a salué les qualités personnelles du joueur, soulignant notamment que celui-ci avait fait preuve d’un grand respect envers le club. Il a toutefois affirmé avec fermeté qu’une équipe du niveau du Real Madrid n’avait pas besoin de joueurs qui hésitent à son égard. Selon Mourinho, lorsqu’un club comme le Real Madrid contacte un joueur, sa réponse doit être immédiate et dépourvue d’hésitation.

Une confiance totale dans l’effectif

Après la fin de l’ère Toni Kroos et Luka Modrić, de nombreux spécialistes considéraient Rodri comme le candidat idéal pour contrôler le tempo du milieu de terrain du Real Madrid. Mourinho a cependant catégoriquement nié l’existence d’un problème à ce poste au sein de l’équipe. Le technicien portugais a déclaré avoir une confiance totale dans le potentiel des joueurs présents et dans leur progression.

«Je n’ai pas besoin de Rodri», a conclu Mourinho d’un ton ferme. Il a souligné que l’équipe disposait de suffisamment de joueurs et s’est dit très satisfait de l’effectif actuel, sans exclure totalement d’autres recrues pendant la période des transferts. Ainsi, l’entraîneur a affirmé devant la direction et l’équipe sa conviction de pouvoir obtenir de bons résultats avec l’effectif en place.