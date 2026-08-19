Real Madrid et le transfert de Rodri : ce qu'en dit José Mourinho

·3·Sport
Real Madrid et le transfert de Rodri : ce qu'en dit José Mourinho

Considéré comme l’un des événements majeurs du football espagnol, le transfert du milieu de terrain Rodri de Manchester City à Barcelone suscite de nombreux débats. Des informations avaient auparavant fait état des efforts considérables du club de la capitale pour recruter le joueur, avant que celui-ci ne choisisse finalement l’équipe catalane. Alors que cette situation est perçue comme un échec pour le Real Madrid, l’entraîneur José Mourinho a réagi à cette affaire dans une interview accordée à El Chiringuito et a clarifié toutes les spéculations. À ce sujet, Goal.com rapporte les faits.

Selon Goal.com, le technicien expérimenté a appelé à ne pas dramatiser la situation née après le refus du joueur. Mourinho a précisé que le club merengue avait formulé une offre à la hauteur du milieu de terrain et qu’il avait lui-même échangé deux fois avec lui. Toutefois, les doutes apparus au cours du processus ont influencé l’issue des négociations.

L’approche de principe de l’entraîneur

«J’ai parlé deux fois avec lui et le Real Madrid lui a présenté une très bonne offre», a déclaré José Mourinho. Selon le technicien, Rodri a commencé à hésiter, et ses doutes ont également suscité des interrogations chez l’entraîneur. Il est donc possible que le club de la capitale se soit partiellement désintéressé de ce transfert.

Mourinho a salué les qualités personnelles du joueur, soulignant notamment que celui-ci avait fait preuve d’un grand respect envers le club. Il a toutefois affirmé avec fermeté qu’une équipe du niveau du Real Madrid n’avait pas besoin de joueurs qui hésitent à son égard. Selon Mourinho, lorsqu’un club comme le Real Madrid contacte un joueur, sa réponse doit être immédiate et dépourvue d’hésitation.

Une confiance totale dans l’effectif

Après la fin de l’ère Toni Kroos et Luka Modrić, de nombreux spécialistes considéraient Rodri comme le candidat idéal pour contrôler le tempo du milieu de terrain du Real Madrid. Mourinho a cependant catégoriquement nié l’existence d’un problème à ce poste au sein de l’équipe. Le technicien portugais a déclaré avoir une confiance totale dans le potentiel des joueurs présents et dans leur progression.

«Je n’ai pas besoin de Rodri», a conclu Mourinho d’un ton ferme. Il a souligné que l’équipe disposait de suffisamment de joueurs et s’est dit très satisfait de l’effectif actuel, sans exclure totalement d’autres recrues pendant la période des transferts. Ainsi, l’entraîneur a affirmé devant la direction et l’équipe sa conviction de pouvoir obtenir de bons résultats avec l’effectif en place.

José MourinhoReal MadridBarceloneRodriTransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Juventus veut résilier le contrat d’Arthur Melo avant son termeLa Juventus veut résilier le contrat d’Arthur Melo avant son termeAujourd'hui, 12:33Javier Mendez révèle les différences entre Islam Makhachev et Khabib NurmagomedovJavier Mendez révèle les différences entre Islam Makhachev et Khabib NurmagomedovAujourd'hui, 12:30Mourinho clarifie le plan de transferts du Real MadridMourinho clarifie le plan de transferts du Real MadridAujourd'hui, 12:21Manchester City entame des négociations pour un milieu de 22 ansManchester City entame des négociations pour un milieu de 22 ansAujourd'hui, 12:17José Mourinho commence à imposer ses règles au Real MadridJosé Mourinho commence à imposer ses règles au Real MadridAujourd'hui, 12:16Steve McManaman donne son avis sur le Real Madrid et José MourinhoSteve McManaman donne son avis sur le Real Madrid et José MourinhoAujourd'hui, 11:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov