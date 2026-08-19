José Mourinho commente le transfert de Rodri et l’intérêt du Real Madrid

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José Mourinho commente le transfert de Rodri et l’intérêt du Real Madrid

L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a réagi à la situation du milieu de terrain Rodri et aux informations concernant un possible transfert chez les Catalans. Dans un entretien accordé à El Chiringuito, le technicien portugais a souligné que le club de la capitale avait fait de sérieux efforts pour recruter ce champion du monde, mais que les hésitations du joueur avaient influé sur la position du club. C’est ce que rapporte Goal.com.

Après la fin des époques de Toni Kroos et de Luka Modrić, de nombreux spécialistes considéraient Rodri comme le candidat idéal pour contrôler le rythme au milieu de terrain du Real Madrid. Toutefois, le fait que le joueur ait quitté Manchester City pour rejoindre Barcelone a surpris les supporters madrilènes. Malgré cela, José Mourinho a appelé à ne pas considérer cette situation comme une défaite.

Les hésitations du transfert et la position de l’entraîneur

Selon Mourinho, il s’est entretenu personnellement à deux reprises avec le milieu de terrain, et le Real Madrid avait proposé au joueur un contrat très attractif sur les plans financier et sportif. « Rodri a douté, il a hésité, et ses hésitations ont également soulevé des questions chez moi », a reconnu l’entraîneur dans cet entretien.

Le technicien expérimenté a déclaré ouvertement que le niveau du club madrilène était extrêmement élevé et que l’équipe n’avait donc pas besoin de joueurs hésitant à la rejoindre. Selon lui, si un joueur reçoit une offre du club royal, sa réaction devrait immédiatement être : « Quand dois-je arriver ? »

Une confiance totale envers l’effectif

Comme le rapporte Goal.com, José Mourinho a néanmoins tenu des propos chaleureux à l’égard du joueur espagnol, reconnaissant que celui-ci avait fait preuve de respect envers le club. « C’est un joueur exceptionnel qui s’est montré très respectueux envers nous. Je ne lui souhaite que le meilleur », a déclaré l’entraîneur, ajoutant sur le ton de la plaisanterie qu’il souhaitait bonne chance au représentant de l’équipe rivale.

Évoquant les qualités des joueurs déjà présents dans l’effectif, Mourinho a catégoriquement rejeté les affirmations selon lesquelles l’équipe manquerait de milieux de terrain. Il a exprimé sa pleine confiance dans les talents à sa disposition et dans le processus de développement de l’équipe.

Même si le mercato est encore ouvert, l’entraîneur estime que l’effectif actuel répond pleinement à toutes ses exigences. « Je n’ai pas besoin de Rodri. Nous avons suffisamment de joueurs. Je ne nie pas que le mercato soit ouvert, mais cette question est close pour moi : oui, c’est terminé. J’aime vraiment beaucoup cet effectif », a conclu José Mourinho.

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Jahongir Tursunov
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