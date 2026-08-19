SpaceX réalise son centième lancement spatial de 2026

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SpaceX réalise son centième lancement spatial de 2026

Selon Ixbt.com, SpaceX, l’entreprise fondée par Elon Musk, a atteint un cap majeur en réussissant son centième lancement spatial depuis le début de 2026. Cette étape importante a été franchie le 19 août, lors d’une mission de Falcon 9 lancée depuis la base des forces spatiales de Vandenberg, en Californie, pour mettre en orbite des satellites Starlink. Ixbt.com rapporte que.

Lors de ce lancement anniversaire, la fusée a livré avec succès 24 nouveaux satellites Starlink destinés au système d’Internet haut débit sur une orbite terrestre basse. Depuis le début de 2026, la grande majorité des lancements, soit précisément 97, revient aux fusées Falcon 9. Les trois autres lancements réussis ont été réalisés dans le cadre d’essais de Falcon Heavy et de Starship.

Technologies réutilisables et importance de Starlink

Le lancement a également produit un résultat technique important. Le premier étage de la fusée Falcon 9, identifié B1097, est revenu sur Terre avec succès environ huit minutes et demie après le décollage, avant d’atterrir sur la plateforme flottante Of Course I Still Love You, dans l’océan Pacifique. Il s’agissait de sa douzième mission. Rappelons que ce même B1097 avait également participé, en avril, au 600e atterrissage réussi d’un étage de fusée orbitale dans l’histoire de SpaceX.

Le principal facteur expliquant le rythme élevé de l’entreprise est le projet Starlink. Sur les 100 premières missions de l’année, pas moins de 74 ont été consacrées à l’extension de cette constellation mondiale de satellites et à l’amélioration de ses capacités. À ce jour, le nombre total de satellites Starlink opérationnels en orbite approche les 11 000.

Des projets ambitieux pour l’avenir

Selon les statistiques, SpaceX franchit pour la troisième année consécutive le seuil de 100 lancements au cours d’une même année civile. Ce résultat a été atteint pour la première fois en 2024, lorsque l’entreprise avait réalisé 138 missions, dont 132 avec Falcon 9, deux avec Falcon Heavy et quatre essais de Starship. En 2025, le nombre de lancements avait atteint le record de 170, dont 165 avec Falcon 9 et cinq avec Starship.

À l’avenir, SpaceX prévoit d’augmenter encore fortement la fréquence des lancements spatiaux grâce au système Starship, entièrement réutilisable. Elon Musk a déjà évoqué la possibilité de lancer la fusée Starship plusieurs fois par jour, ce qui pourrait théoriquement ouvrir la voie à près d’un millier de lancements par an. À terme, Starship devrait progressivement remplacer complètement les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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