José Mourinho raconte comment il a empêché Vinícius Júnior de rejoindre Arsenal

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a expliqué comment il avait convaincu l'attaquant brésilien Vinícius Júnior de rester au club et de prolonger son contrat. Cette affaire a fait grand bruit dans le monde du football, car le contrat du joueur arrivait à son terme et des représentants de la Premier League tentaient de profiter de la situation. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le contrat de Vinícius Júnior avec le club madrilène était entré dans sa dernière année, tandis que les négociations entre les deux parties avaient quelque peu ralenti pendant l'hiver. Arsenal, champion d'Angleterre, a immédiatement tenté de profiter de cette situation en contactant les représentants du joueur dans l'espoir de boucler son transfert. Mikel Arteta souhaitait renforcer le secteur offensif de son équipe avec le talent brésilien.

La discussion décisive de Mourinho

Dans une interview accordée à El Chiringuito, José Mourinho a évoqué son rôle pour convaincre le joueur de rester à Madrid. Le technicien portugais a souligné que la prolongation n'était pas uniquement due à son intervention, mais aussi au fait que le joueur était sincèrement attaché au Real Madrid.

Le manager a néanmoins reconnu avoir eu une conversation directe et franche avec le joueur. Mourinho a révélé les détails de son intervention auprès de Vinícius, expliquant qu'il lui avait fait comprendre qu'il était insensé de quitter le club.

Partir n'en valait pas la peine

José Mourinho s'est souvenu des paroles qu'il avait adressées au joueur : « Vini, où veux-tu aller ? Tu n'as été qu'au Brésil et tu ne connais que le Real Madrid... Tu ne comprendras le Real Madrid que lorsque tu l'auras quitté. Quand tu partiras, tu comprendras ce qu'est le vrai Real Madrid. Ne pars pas, cela n'en vaut pas la peine. »

Le joueur a finalement signé un nouveau contrat d'une durée de près de six ans et restera ainsi dans le grand club espagnol jusqu'en 2032. José Mourinho a ajouté que le développement global de l'équipe, son fonctionnement et le travail acharné des jeunes avaient eu une influence positive sur la décision de Vinícius.