De nouveaux détails révélés dans l’affaire de la mariée morte cinq mois après son mariage

·4·Monde
De nouveaux détails révélés dans l’affaire de la mariée morte cinq mois après son mariage

En Inde, le mari et la belle-mère de Tvisha Sharma, mannequin et actrice de 33 ans, ont été officiellement inculpés dans le cadre de l’enquête sur sa mort. Tvisha est décédée le 12 mai, seulement cinq mois après son mariage, au domicile de son mari à Bhopal.

Sa mort a provoqué un grand émoi dans le pays, certains évoquant un meurtre, tandis que d’autres penchaient pour un suicide.

Dans un acte d’accusation de 600 pages présenté au tribunal, le Bureau central d’enquête (CBI) a indiqué que le mari de Tvisha, Samart Singh, et sa belle-mère, Giribala Singh, juge à la retraite, étaient accusés de « incitation au suicide » et de « traitement cruel » . Tous deux rejettent ces accusations.

Les parents et les proches de Tvisha ont affirmé qu’elle avait subi des pressions de la part de son mari et de sa belle-mère en raison d’exigences liées à la dot, et qu’elle avait été tuée. Giribala a qualifié ces accusations d’infondées, affirmant que Tvisha souffrait de problèmes de santé mentale et qu’elle s’était suicidée.

Selon le CBI, après le mariage, Samart a exercé à plusieurs reprises une pression psychologique sur Tvisha et a utilisé des propos insultants. L’enquête indique également que Giribala aurait incité son fils à exercer des violences psychologiques envers sa belle-fille.

Un'anaviy hind liboslaridagi kelin va kuyov to‘y marosimida tasvirlangan.

La famille de Tvisha a déclaré que le principal conflit avait commencé en avril, après qu’elle était tombée enceinte. Selon elle, son mari et sa belle-mère auraient affirmé que le fœtus était d’un autre homme et l’auraient contrainte à interrompre sa grossesse. Giribala nie ces faits et affirme que Tvisha souhaitait elle-même avorter.

En 2012, Tvisha a remporté un concours de beauté à Pune et obtenu le titre de « Miss Pune » . Elle a participé à des projets publicitaires et à un film en langue télougoue, avant de travailler comme spécialiste du marketing dans des entreprises privées.

Selon le CBI, Tvisha a rencontré Samart en février 2025 via une application de rencontres, et ils se sont mariés en décembre.

Après la mort de Tvisha, une interview de Giribala accordée à des journalistes a également suscité une vive polémique. Elle y a évoqué l’état mental de sa belle-fille et l’a qualifiée de « libérale ». À la suite de ces déclarations, le père de Tvisha l’a accusée d’avoir tenté de ternir la réputation de sa fille.

L’enquête se poursuit. Le CBI a indiqué que d’autres personnes pourraient être impliquées dans l’affaire et que des accusations supplémentaires pourraient être déposées si de nouveaux éléments apparaissaient.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Dans un nouveau livre sur Diana, son frère révèle une vérité inattendueDans un nouveau livre sur Diana, son frère révèle une vérité inattendueAujourd'hui, 13:09L’ancien ministre ukrainien de la Défense lance un appel électoral retentissantL’ancien ministre ukrainien de la Défense lance un appel électoral retentissantAujourd'hui, 11:04Kuleba révèle pourquoi les négociations avec Moscou ont échouéKuleba révèle pourquoi les négociations avec Moscou ont échouéAujourd'hui, 08:54« Étrangler à mort » : Trump ordonne l’arrêt total des négociations avec l’Iran« Étrangler à mort » : Trump ordonne l’arrêt total des négociations avec l’IranAujourd'hui, 08:48« Piège de la carte bancaire » : près de 10 Ouzbeks risquent la prison en Turquie« Piège de la carte bancaire » : près de 10 Ouzbeks risquent la prison en TurquieAujourd'hui, 08:36« Nouveau territoire des États-Unis » : Trump publie une carte du détroit d’Ormuz« Nouveau territoire des États-Unis » : Trump publie une carte du détroit d’OrmuzAujourd'hui, 08:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes