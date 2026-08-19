La NASA publie des images du cratère lunaire formé par l’impact d’une fusée Falcon 9

L’agence spatiale américaine NASA a présenté les premières images détaillées d’un nouveau cratère formé à la surface de la Lune. Cette trace a été laissée par les débris SpaceX de l’étage supérieur d’une fusée Falcon 9, qui a percuté la Lune. L’événement est devenu l’une des observations scientifiques importantes de l’histoire de l’exploration spatiale. Ixbt.com rapporte cette information.

Selon ixbt.com, la collision s’est produite le 5 août de cette année. L’étage supérieur de la fusée, d’un poids de quatre tonnes, a percuté la surface lunaire à une vitesse d’environ 8 700 kilomètres par heure. Auparavant, la sonde lunaire sud-coréenne Danuri avait envoyé des images prises avant et après l’impact, mais les nouveaux clichés élargissent encore la portée des recherches spatiales.

Reconnaissance lunaire et nouvelles images

Les nouvelles images prises par le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA ont été enregistrées les 11 et 12 août. Pour l’analyse scientifique, chaque image a été agrandie deux fois, permettant d’étudier en détail une petite zone de la surface lunaire d’environ 300 mètres de large.

Selon les représentants de l’agence, le LRO a dû attendre six jours que la zone apparaisse dans le champ de son objectif afin de la photographier. Les images prises sous différents angles et niveaux d’éclairage ont permis aux scientifiques d’évaluer précisément les caractéristiques du cratère.

Dimensions et structure du cratère

Selon les données recueillies, le cratère formé mesure 18 mètres de large. D’après l’ombre projetée par le Soleil, sa profondeur ne dépasse pas 3 mètres. Cela indique que l’objet a formé une empreinte légèrement plus plate que prévu.

En étudiant les images, les spécialistes ont également identifié différents rayons lumineux dispersés autour du cratère :

Les rayons plus sombres correspondent à la poussière et aux couches rocheuses de surface exposées pendant longtemps au vent solaire, aux rayons cosmiques et aux impacts de micrométéorites.

Les rayons plus clairs sont constitués de matériaux entièrement nouveaux et propres, éjectés depuis les couches profondes de la surface lunaire.

Rappelons queavait lancé sa fusée Falcon 9 dans l’espace en janvier de cette année. Elle avait transporté avec succès le module d’atterrissage américain Blue Ghost 1 ainsi que la station Resilience de la société japonaise ispace sur une trajectoire vers la Lune.

Après la séparation de la charge utile, l’étage supérieur de la fusée n’avait plus assez de carburant pour retourner vers la Terre. Il a donc poursuivi sa trajectoire de manière autonome vers la Lune et a fini par s’écraser à sa surface en août, laissant cette impression spectaculaire.