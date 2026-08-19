Javier Mendez révèle les différences entre Islam Makhachev et Khabib Nurmagomedov

Les deux combattants les plus redoutables de l’histoire de l’UFC — Khabib Nurmagomedov et Islam Makhachev— sont une nouvelle fois au cœur du débat dans le monde du MMA. Javier Mendez, entraîneur principal des deux stars, a fait une déclaration qui a bouleversé les fans, reconnaissant qu’Islam avait déjà dépassé son mentor. Qu’est-ce qui a réellement poussé le célèbre technicien américain à tirer cette conclusion ?

« Je dois l’admettre » : l’aveu retentissant de l’entraîneur

Red Corner MMA Dans une interview accordée à Red Corner MMA, Javier Mendez a déclaré ouvertement que, malgré son affection particulière pour Khabib, il ne pouvait pas fermer les yeux sur les chiffres et la réalité :

« Je ne suis pas objectif lorsqu’il s’agit de Khabib, mais je dois reconnaître les records d’Islam. Il a défendu sa ceinture des poids légers à quatre reprises, il est désormais champion dans deux catégories de poids et a remporté la ceinture des poids mi-moyens. Il a également disputé plus de combats que Khabib. Même si cela ne me plaît pas de le dire, je suis obligé d’admettre qu’il a dépassé Khabib », a déclaré Javier Mendez.

Islam Makhachev et Khabib Nurmagomedov : comparaison principale

Statistique / Caractéristique Islam Makhachev Khabib Nurmagomedov Titres et ceintures Champion dans deux catégories de poids (poids légers et mi-moyens) Champion des poids légers (3 défenses) Défenses du titre des poids légers 4 défenses réussies 3 défenses réussies Style de combat Polyvalent : low-kicks, judo, balayages et coups de genou Pression constante et lutte physique, tel un « serpent » Expérience dans l’octogone Davantage de combats et un arsenal varié Record invaincu (29-0) et domination au sol

« Étrangler comme un serpent et disposer d’un arsenal complet » : collision des styles

En analysant les tactiques et les capacités des deux légendes du Daghestan dans l’octogone, Mendez a souligné que les compétences techniques d’Islam étaient nettement plus étendues :

« Islam sait tout faire : il maîtrise les low-kicks, les techniques de judo, les amenées au sol et les terribles high-kicks. Il peut combiner toutes ses compétences. Khabib, lui, brisait ses adversaires en les étouffant et en les épuisant par une pression constante, tel un serpent », a déclaré Javier Mendez.

En s’emparant de deux ceintures et en battant des records historiques, Makhachev voit désormais sa candidature au titre de plus grand combattant de l’histoire de l’UFC (GOAT) officiellement soutenue par son propre entraîneur.

Selon vous, Islam Makhachev est-il réellement un meilleur combattant que Khabib Nurmagomedov ou le record parfait de Khabib, à 29-0, restera-t-il inaccessible ?

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