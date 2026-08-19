Yan Diomande rejoint le Real Madrid pour 125 millions d’euros

Le Real Madrid a réalisé une nouvelle recrue retentissante sur le marché des transferts. Selon FourFourTwo, le club royal a recruté Yan Diomande, l’ailier de 19 ans très prometteur du RB Leipzig. Le montant initial du transfert s’élève à 125 millions d’euros, hors bonus, et le contrat court jusqu’à l’été 2033. Goal.com rapporte .

La progression professionnelle de ce jeune joueur d’origine ivoirienne au cours des deux dernières années est devenue une véritable sensation. Convoité par plusieurs grands clubs européens et des représentants de la MLS, le joueur a finalement choisi Madrid malgré la forte concurrence du Paris Saint-Germain et de Liverpool. En plus du montant du transfert, 15 millions d’euros de bonus sont également prévus.

Une épreuve difficile aux États-Unis et l’oubli de la MLS

Les débuts de la carrière du joueur n’ont pas été faciles. À seulement 15 ans, Yan Diomande s’est rendu seul aux États-Unis, où il a été admis à la DME Academy, en Floride. Bien qu’il ne parle pas anglais, il s’est rapidement adapté et a mené l’équipe semi-professionnelle AS Frenzi au titre de l’UPSL en 2023.

Pourtant, à cette époque, les entraîneurs et les recruteurs du club local Orlando City n’ont pas prêté attention au jeune talent. Selon l’entraîneur Todd Eason, il avait informé à plusieurs reprises les représentants d’Orlando City au sujet de ce joueur prometteur et leur avait demandé de l’inviter aux entraînements de l’équipe réserve, mais les dirigeants du club n’ont cessé de repousser la décision. Le club américain a ainsi laissé passer cette opportunité de transfert.

Une ascension fulgurante en Europe et la réussite en Bundesliga

Après l’expiration de son visa étudiant, le joueur a été contraint de quitter les États-Unis pour retourner dans son pays natal, à Abidjan. Les portes de l’Europe se sont ensuite ouvertes à lui. Fin 2024, le club espagnol de Leganés l’a recruté. Après seulement dix matches avec cette équipe, Yan Diomande a été acheté par le RB Leipzig pour 20 millions d’euros.

L’ailier s’est immédiatement illustré en Bundesliga, remportant le prix du meilleur débutant de la saison (Rookie of the Season) et contribuant largement à la troisième place du RB Leipzig en championnat. Il a également brillé avec la sélection ivoirienne lors de la Coupe d’Afrique des nations et des barrages de la Coupe du monde.