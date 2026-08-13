L’ancien défenseur de Manchester United, Quentin Fortune, a regretté que le club n’ait pas fait revenir Danny Welbeck durant la période des transferts estivaux. L’attaquant expérimenté a rejoint Chelsea de manière surprenante après son passage à Brighton. Selon le quotidien Metro, ce transfert a suscité de nombreux débats dans le monde du football, tandis que Fortune a salué la décision des Londoniens. Cette information, Goal.com la rapporte .

Danny Welbeck est issu de l’académie de Manchester United. Après plusieurs saisons réussies avec Brighton, il a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et a signé avec le club londonien. Selon Quentin Fortune, son ancien club a toutefois laissé passer une occasion importante sur le marché des transferts en ne recrutant pas l’attaquant anglais.

Bien que la direction de Manchester United ait écarté cette option durant l’été pour renforcer son secteur offensif, l’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a pris une décision audacieuse et réfléchie. Le technicien espagnol a choisi d’attirer un attaquant expérimenté au sein d’un effectif jeune avant le début de la nouvelle saison de Premier League. Fortune estime que l’entraîneur de Chelsea a réalisé une excellente opération sur le marché des transferts.

Manque de leadership et politique de transferts

Après avoir pris les rênes de Chelsea, Xabi Alonso a fait de la construction d’une mentalité de vainqueur sa priorité. Selon Quentin Fortune, ancien vainqueur de la Premier League, le technicien espagnol a correctement identifié le manque de leadership et d’expérience dans le vestiaire. C’est pourquoi le club a recruté cet été non seulement Danny Welbeck, mais aussi le milieu de terrain expérimenté Jordan Henderson.

Selon Fortune, ces joueurs peuvent servir de modèles à une jeune équipe et contribuer à instaurer une atmosphère positive sur et en dehors du terrain. Fort de la riche expérience acquise au Real Madrid, Alonso tente de mettre en place un système tout aussi performant à Chelsea. L’arrivée de joueurs comme Danny Welbeck et Jordan Henderson devrait permettre de résoudre rapidement ce problème.

« Xabi Alonso a réalisé de très bons transferts pour Chelsea cet été, mais j’aurais aimé voir Danny Welbeck revenir à Manchester United », rapporte Metro en citant Fortune. L’ancien défenseur a également souligné que Welbeck et Henderson ne sont pas seulement des joueurs de haut niveau, mais aussi de véritables professionnels dont le caractère ne peut être que bénéfique à l’équipe.