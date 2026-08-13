Cesc Fàbregas loue Mikel Arteta et la direction d’Arsenal

L’ancien capitaine du club londonien Arsenal, Cesc Fàbregas, a salué la patience dont la direction du club a fait preuve envers l’entraîneur Mikel Arteta durant ses débuts difficiles. Après le match amical entre Arsenal et Como, l’ancien milieu de terrain a souligné qu’une approche stratégique aussi durable était rare dans le football moderne. La rencontre s’est terminée sur un nul 1-1, avant que les Anglais ne s’imposent aux tirs au but. Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Cesc Fàbregas tente de reproduire à Como, le club italien où il a commencé sa carrière d’entraîneur, la culture et la stabilité instaurées par Arsenal. L’Espagnol, qui a disputé 303 matchs sous les couleurs londoniennes, a félicité la direction du club pour avoir maintenu sa confiance en Mikel Arteta durant ses premières saisons difficiles, sans renoncer à son projet stratégique. Selon lui, cette approche constitue une véritable rareté dans le football moderne.

L’expérience d’Arsenal et les projets à long terme

Lors d’un entretien après le match, Cesc Fàbregas a rappelé que le projet d’Arsenal avait commencé sept ou huit ans plus tôt. Il a expliqué avoir remercié le directeur sportif du club, Edu, ainsi que les autres dirigeants, pour être restés unis dans les moments difficiles. Malgré trois saisons consécutives terminées à la huitième place du championnat et une cinquième place après avoir manqué la qualification pour la Ligue des champions, le club n’a pas dévié de son objectif.

Fàbregas souligne qu’aujourd’hui, de nombreux clubs ont pris l’habitude de limoger leur entraîneur après seulement trois défaites. Ces décisions précipitées nuisent souvent au style de jeu et à la stabilité de l’équipe. C’est pourquoi Cesc insiste sur l’importance d’étudier le parcours d’Arsenal, sans reproduire cette erreur fréquente du football moderne.

Un modèle pour Como

À la tête de Como, Cesc Fàbregas cherche actuellement à transmettre à son équipe les valeurs et la culture interne du club anglais. Même si l’histoire et les moyens du club italien sont différents, il considère la solidarité dont Arsenal a fait preuve face aux difficultés comme un modèle particulier. Le travail mené pendant des années par Mikel Arteta, qui a finalement porté ses fruits en faisant du club un prétendant aux premières places de la Premier League, en est un exemple évident.