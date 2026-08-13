Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a répondu de manière énigmatique aux dernières questions concernant l’avenir de l’attaquant Bradley Barcola. Goal.com Selon Goal.com, plusieurs grands clubs de Premier League s’intéressent sérieusement à l’ailier de 23 ans, faisant de cette situation l’un des sujets majeurs du marché des transferts. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Après avoir attiré l’attention par ses prestations remarquables avec le club de la capitale française, le joueur est suivi de près par Liverpool et Arsenal. Ancien joueur de Lyon, il a considérablement progressé depuis son arrivée au PSG en 2023 et est devenu l’un des footballeurs les plus convoités d’Europe.

Rumeurs de transfert et position de la direction

Le président du PSG a fermement souligné que les informations qui s’intensifient dans la presse anglaise et le battage médiatique ne pousseraient pas le club à prendre des décisions précipitées. Nasser Al-Khelaïfi a assuré que le club abordait la situation avec calme et que l’équipe continuerait à travailler sans faire de déclarations superflues.

« Nous travaillons sereinement, nous parlons peu et nous faisons notre travail. Tous nos joueurs sont importants. Dès qu’ils signent un contrat avec le PSG, ils deviennent précieux à nos yeux », a ajouté le dirigeant afin de clarifier la situation.

L’intérêt des clubs anglais et la situation contractuelle

Actuellement, Liverpool et Arsenal cherchent à renforcer leur ligne offensive. Sous la direction de son nouvel entraîneur, Andoni Iraola, Liverpool voit en Barcola un successeur idéal pour remplacer Mohamed Salah, dont le départ a libéré une place. De son côté, Arsenal recherche également un ailier de premier plan après ses tentatives infructueuses pour recruter Vinicius Junior, joueur du Real Madrid.

Malgré cela, Bradley Barcola n’a pas encore conclu d’accord à long terme avec le club parisien. Bien que son contrat actuel court jusqu’en 2028, le refus du joueur de signer un nouveau bail place le club dans une situation délicate. Le président n’a pas donné de réponse claire quant à la présence ou non du joueur au sein de l’équipe jusqu’à la fermeture du mercato.

Les performances du joueur et son expérience internationale

Depuis son arrivée à Paris, Bradley Barcola est devenu l’un des joueurs les plus efficaces et créatifs du football européen. Il a disputé 152 rencontres avec le club, inscrivant 39 buts et délivrant 37 passes décisives. Sa contribution a joué un rôle important dans les 14 trophées remportés par le PSG, dont trois titres de Ligue 1 et une victoire en Ligue des champions.

Sa réputation sur la scène internationale ne cesse également de grandir. Avec l’équipe de France, il a activement participé à la Coupe du monde et a marqué contre le Sénégal, la Suède et l’Angleterre. Toutefois, la charge élevée de sa saison a également affecté sa condition physique, alimentant davantage les rumeurs de transfert autour de son avenir.