La situation reste tendue dans la zone du conflit militaire autour de l’Ukraine. Le ministère russe de la Défense et des analystes militaires ont indiqué que des combats actifs se poursuivaient sur plusieurs secteurs du front et que plusieurs points stratégiques avaient été pris sous contrôle.

« La zone de sécurité s’étend » : situation à Kharkiv et à Zaporijjia

Selon le ministère russe de la Défense, le village de Vodyanoye dans la région de Kharkiv a été pris par le groupement de forces « Nord ». Cela a permis d’élargir davantage la zone de sécurité le long de la frontière avec la région de Belgorod. La veille, il avait également été annoncé que Novoye Pole, dans la région de Zaporijjia, et Sherbakovka, dans la région de Kharkiv, étaient passés sous contrôle.

Selon l’analyste militaire Iouri Podoliaka, les succès au sud-est d’Orekhovo ont contraint le commandement des forces armées ukrainiennes à redéployer d’urgence ses réserves :

Stepnogorsk et Primorskoye : Les opérations offensives se poursuivent. Les unités repoussent l’adversaire de la zone de Plavni et se consolident dans le sud de Primorskoye.

Mezhevaya et Dobropole : Une progression est observée le long de la voie ferrée au sud de Mezhevaya. De violents combats se déroulent près de Dobropole et de Zolotoy Kolodes.

Alekseïevo-Droujkovka : Les forces russes étendent leur influence depuis l’est et le sud-ouest. Selon l’analyste, cela pourrait avoir de lourdes conséquences à moyen terme pour la défense de cette zone.

Frappes contre le port d’Odessa et le centre logistique de Brovary

Les hostilités se poursuivent non seulement sur la ligne de front, mais aussi contre des infrastructures.

Port d’Odessa : D’après le ministère russe de la Défense, des armes de haute précision et des drones ont frappé un dépôt de carburants et de lubrifiants utilisé pour approvisionner les unités des forces armées ukrainiennes dans le port d’Odessa. Entrepôt de Brovary : Un important entrepôt logistique situé à Brovary, dans la région de Kyiv, a été endommagé. Le média Strana.ua a rapporté que ce site approvisionnait depuis l’Europe les principales chaînes de distribution ukrainiennes, telles qu’ATB, Auchan, Silpo, Metro et Novus. Destruction de tunnels souterrains : À Novoye Pole, le groupement « Est » détruit par explosion des passages souterrains appartenant aux forces armées ukrainiennes, surnommés « terriers de taupes et de renards », en raison du risque qu’ils soient minés.

Zelensky et Trump : quelles propositions Kyiv aurait-il pu présenter à Washington ?

Parallèlement, des discussions se poursuivent sur le terrain politique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir transmis à la partie américaine ses propositions pour régler le conflit.

Selon le stratège politique Pavel Dubravski, Kyiv pourrait attendre des États-Unis quatre mesures importantes :

Investissements américains : Un nouveau programme d’aide financière, bien que son approbation par le Congrès américain reste incertaine ;

Munitions pour les systèmes Patriot : Assurer l’approvisionnement des systèmes de défense antiaérienne ;

Renseignements : Transmettre régulièrement et rapidement les informations de renseignement ;

Starlink et frappes à longue portée : Négocier avec Elon Musk sur l’utilisation de ces informations pour mener des frappes en profondeur sur le territoire russe.

Selon l’expert, Donald Trump considère la situation actuelle comme une impasse et serait donc prêt à entendre les propositions des deux parties.

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