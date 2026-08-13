La production d’électricité débutera dans la première centrale nucléaire de Turquie

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La production d’électricité débutera dans la première centrale nucléaire de Turquie

La Turquie prévoit de lancer dans les prochains mois la production d’électricité dans le premier réacteur de la centrale nucléaire d’Akkuyu. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, l’a annoncé lors du Forum diplomatique d’Istanbul sur le Bosphore, rapporte ixbt.com. Les autorités avaient auparavant indiqué leur intention de mettre en service le premier réacteur de la centrale d’ici la fin de l’année. rapporte ixbt.com.

Ce projet est considéré comme la première centrale nucléaire de l’histoire de la Turquie. Sa construction constitue une étape majeure vers la réalisation d’un rêve vieux de 70 ans dans le secteur énergétique du pays. La centrale est construite par la société publique russe Rosatom et constitue l’une des plus grandes initiatives technologiques de portée régionale.

Caractéristiques techniques et ampleur du projet

Le projet de la centrale nucléaire d’Akkuyu comprend quatre réacteurs, chacun affichant une puissance de 1200 Megavatt. Ces unités utilisent des technologies de réacteur russe moderne et sûre de génération VVER 3+. Cela garantit que la centrale respecte les normes de sécurité les plus strictes.

La construction de cette centrale nucléaire applique pour la première fois dans l’histoire de l’énergie nucléaire mondiale le modèle « construire-détenir-exploiter » (Build-Own-Operate). Cette approche a permis d’organiser efficacement le financement et la gestion du projet.

Rôle dans la sécurité énergétique

La mise en service du premier réacteur contribuera à réduire considérablement la dépendance de la Turquie aux importations de ressources énergétiques. Alors que l’économie du pays poursuit sa croissance, disposer d’une source stable et propre d’électricité revêt une importance stratégique.

Selon les experts, le raccordement de l’énergie nucléaire au réseau contribuera à stabiliser le bilan énergétique global de la Turquie. Le fonctionnement du projet à pleine capacité créera à l’avenir les conditions nécessaires pour renforcer encore le potentiel industriel du pays.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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