Quinton Fortune conseille à Chelsea de recruter André Onana

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Quinton Fortune, a recommandé à Chelsea de recruter le gardien de Manchester United, André Onana. Dans une interview accordée à Premier Bet, l’ancien footballeur a souligné que le gardien de la sélection camerounaise pourrait être une excellente recrue pour l’équipe de Stamford Bridge. Goal.com rapporte .

Lors du mercato estival, le club londonien a dépensé plus de 300 millions de livres sterling sous la direction de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso, en recrutant plus d’une dizaine de joueurs. Cependant, après le départ de Filip Jørgensen, Chelsea cherche toujours un nouveau gardien, tandis que Robert Sánchez reste le titulaire de l’équipe.

Actuellement, André Onana évolue en prêt à Trabzonspor, en Turquie. Son contrat avec Manchester United court jusqu’en juin 2028 et ne prévoit aucune option d’achat pour le club turc.

Des offensives lancées depuis le gardien

Selon Quinton Fortune, André Onana est l’un des meilleurs gardiens de Premier League lorsqu’il s’agit de construire le jeu depuis l’arrière. Ses passes aident considérablement l’équipe à briser les lignes adverses et à lancer rapidement les attaques.

"André Onana serait une excellente recrue pour Chelsea, Newcastle United ou Aston Villa", a déclaré Fortune. Selon lui, Onana excelle dans les passes directes de 50 à 60 yards vers un attaquant ou un milieu de terrain, une qualité très importante pour les entraîneurs modernes.

L’arrivée de joueurs expérimentés

Au-delà de la question des gardiens, Fortune a également évalué les autres transferts réalisés par Chelsea cet été. Il a salué l’arrivée de leaders expérimentés comme Danny Welbeck et Jordan Henderson sous la direction de Xabi Alonso.

L’ancien milieu de terrain a ajouté qu’Alonso avait besoin de joueurs dotés d’un caractère unique et de qualités de leadership dans le vestiaire, ce qui est essentiel pour une jeune équipe encadrée par un entraîneur fort d’une expérience au Real Madrid.