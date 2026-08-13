Existe-t-il un moyen d’arrêter Erling Haaland ?

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Existe-t-il un moyen d’arrêter Erling Haaland ?

Maîtriser le jeu d’Erling Haaland, l’un des attaquants les plus dangereux de la Premier League anglaise et du football européen, est devenu l’une des tâches les plus complexes, même pour les défenseurs les plus expérimentés du monde. Les performances du Norvégien, qui continue d’enchaîner les buts, donnent du fil à retordre aux entraîneurs et aux joueurs adverses. Goal.com le rapporte.

Selon Goal.com, l’ancien défenseur Colin Hendry a livré son opinion sur les moyens d’arrêter l’attaquant de Manchester City. Selon lui, il est tout simplement impossible de déterminer avec certitude quelle tactique adopter face à un avant-centre de ce niveau.

Aujourd’hui, très peu de défenseurs sont capables de neutraliser sur le terrain Erling Haaland, qui appartient à l’élite mondiale du football. Malgré tout, certains joueurs parviennent à obtenir un certain succès face à lui.

L’expérience du défenseur d’Arsenal et les statistiques de Haaland

Le défenseur central d’Arsenal, Gabriel Magalhães, est considéré comme l’un des joueurs ayant obtenu les meilleurs résultats face à Erling Haaland lors de leurs confrontations en Premier League. Cependant, même des défenseurs d’un tel niveau doivent parfois reconnaître leur impuissance face au talent du buteur norvégien.

Selon les statistiques, Haaland a inscrit pas moins de 162 buts en 198 matchs disputés avec Manchester City. Parmi eux, 112 ont été marqués en Premier League, l’élite du championnat anglais. Il compte également trois Souliers d’Or et a joué un rôle majeur lors de la saison 2022-2023, lorsque son équipe a réalisé un triplé historique en remportant les trois trophées majeurs.

Les projets futurs et les aveux du défenseur

La direction de Manchester City a signé avec son redoutable attaquant numéro 9 un immense contrat de dix ans, courant jusqu’en 2034. Cela signifie que l’attaquant continuera de terroriser les adversaires de Premier League pendant de nombreuses saisons. Malgré l’intérêt de grands clubs comme le Real Madrid, le joueur préfère pour l’instant rester à Manchester.

Dans une interview exclusive accordée à Goal.com en partenariat avec Bet442, Colin Hendry a répondu à sa manière à la question de savoir comment il aurait joué contre Haaland. L’ancien joueur a souligné avec humour qu’il n’existait pas de réponse précise à cette question.

Selon Hendry, il ne reste qu’à tenter sa chance en agissant avec autant de rigueur que Gabriel et en exploitant pleinement ses possibilités. Il a évoqué les comparaisons faites à son époque avec Ronaldo en 1998, ajoutant qu’affronter des joueurs de ce niveau représente un immense défi pour tout défenseur.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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