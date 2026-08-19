Garnacho aurait expulsé sa femme et son fils de 3 ans, au cœur d’un grand scandale

Un nouveau scandale poignant lié à la vie privée a éclaté dans le monde du football : Alexandro Garnacho, sous contrat avec Chelsea et actuellement prêté à Aston Villa, aurait expulsé de leur logement son ex-compagne Yeva García et leur fils Enso, âgé de 3 ans. Quels détails dramatiques se cachent derrière cette affaire qui a suscité la colère du public ?

Un enfant devant le portail : la photo qui a bouleversé les réseaux sociaux

Yeva García, d’origine espagnole, a publié sur ses réseaux sociaux une photo en noir et blanc de son fils de 3 ans, debout seul devant un immense portail métallique fermé, accompagnée de mots bouleversants :

« Je n’aurais jamais imaginé devoir dire adieu à la maison où mon fils et moi avions commencé à reconstruire notre vie. C’est ici que nous avions fait nos premiers pas en tant que famille de deux après que tout a changé. Aujourd’hui, nous sommes contraints de rassembler nos affaires et de partir. Ce n’est pas notre choix, mais le résultat de décisions cruelles prises par d’autres », a déclaré l’ex-compagne du footballeur, Yeva García.

Le footballeur au cœur du scandale et les détails de l’affaire

Indicateur Détails et informations Footballeur Alexandro Garnacho (22 ans, ailier) Statut juridique Sous contrat avec Chelsea, prêté à Aston Villa Parties affectées Son ex-compagne Yeva García et leur fils Enso, âgé de 3 ans Faits rapportés La mère et l’enfant auraient été expulsés du logement où ils vivaient Réaction du public Le comportement du footballeur est vivement condamné sur les réseaux sociaux

Crise dans la vie privée et menace pour la carrière

La relation entre Garnacho et Yeva García s’était déjà détériorée, et ils vivaient séparément. Toutefois, le fait qu’une mère d’un jeune enfant se retrouve soudainement sans logement a provoqué l’indignation de nombreux supporters et militants. Selon des spécialistes, de tels scandales personnels peuvent avoir un impact fortement négatif sur l’état d’esprit du footballeur au sein de son club et sur sa carrière.

Selon vous, quel impact le fait que des stars du football traitent ainsi leurs enfants et leur ancienne famille peut-il avoir sur leur réputation sportive ?

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