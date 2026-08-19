Le magazine Vogue élit le chien le plus stylé de 2026

Le célèbre magazine américain Vogue a élu le chien le plus stylé de 2026. Cette année, le concours Dogue a été remporté par Sir Spud, un lévrier italien. L’information a été rapportée par TASS.

Les propriétaires de chiens ont envoyé des milliers de photos pour participer au concours. Les juges ont évalué les candidatures selon plusieurs critères : l’originalité de la photo, la manière dont elle reflétait le caractère du chien et sa conformité avec l’esthétique d’un magazine de mode.

Sir Spud a attiré l’attention des juges par son aisance devant l’objectif et son regard expressif et singulier.

Après sa victoire, Sir Spud fera la couverture de Dogue, le magazine de mode consacré aux animaux. Il devient ainsi non seulement le gagnant du concours, mais aussi la nouvelle « star » de la scène de la mode.