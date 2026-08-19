Le magazine Vogue élit le chien le plus stylé de 2026

·7·Monde
Le magazine Vogue élit le chien le plus stylé de 2026

Le célèbre magazine américain Vogue a élu le chien le plus stylé de 2026. Cette année, le concours Dogue a été remporté par Sir Spud, un lévrier italien. L’information a été rapportée par TASS.

Les propriétaires de chiens ont envoyé des milliers de photos pour participer au concours. Les juges ont évalué les candidatures selon plusieurs critères : l’originalité de la photo, la manière dont elle reflétait le caractère du chien et sa conformité avec l’esthétique d’un magazine de mode.

Sir Spud a attiré l’attention des juges par son aisance devant l’objectif et son regard expressif et singulier.

Après sa victoire, Sir Spud fera la couverture de Dogue, le magazine de mode consacré aux animaux. Il devient ainsi non seulement le gagnant du concours, mais aussi la nouvelle « star » de la scène de la mode.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un concours de capture de cochons dans la boue organisé en ChineUn concours de capture de cochons dans la boue organisé en ChineAujourd'hui, 15:13Roberto Carlos s’est-il converti à l’islam ? Une nouvelle inattendue circule sur la légende du footballRoberto Carlos s’est-il converti à l’islam ? Une nouvelle inattendue circule sur la légende du footballAujourd'hui, 15:10Un miracle inattendu à 13 000 mètres d’altitude : un bébé naît à bord d’un avionUn miracle inattendu à 13 000 mètres d’altitude : un bébé naît à bord d’un avionAujourd'hui, 14:51« Le plus adorable assistant de présentatrice » : les facéties d’un petit chien ont attiré l’attention pendant un direct« Le plus adorable assistant de présentatrice » : les facéties d’un petit chien ont attiré l’attention pendant un directAujourd'hui, 14:41Shakira lance une initiative de plusieurs millions de dollars pour les enfants touchés par un séisme de magnitude 7,4Shakira lance une initiative de plusieurs millions de dollars pour les enfants touchés par un séisme de magnitude 7,4Aujourd'hui, 14:35498 jours, 195 pays : un touriste américain fait le tour du monde à une vitesse record !498 jours, 195 pays : un touriste américain fait le tour du monde à une vitesse record !Aujourd'hui, 14:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes