Diyor Imomxo‘jayev restera directeur général de la Ligue pour quatre années supplémentaires

Diyor Imomxo‘jayev continuera d’exercer ses fonctions de directeur général de la Ligue professionnelle de football d’Ouzbékistan. Lors de la réunion du comité exécutif de la Ligue, tenue le 19 août, sa candidature a été approuvée à l’unanimité par tous les membres.

Ainsi, le dirigeant actuel continuera d’exercer ses fonctions de directeur général de la Ligue à compter du 19 août 2026 pour un mandat de quatre ans .

La candidature a été proposée le 17 août

La candidature de Diyor Imomxo‘jayev à la direction de la Ligue a été officiellement présentée le 17 août.

Une proposition signée par le président de l’Association, Bahodir Qurbonov, a été envoyée au comité exécutif de la Ligue. Elle recommandait de confirmer le directeur général actuel pour un nouveau mandat.

Le comité exécutif a pris une décision à l’unanimité

Le 19 août, les huit membres du comité exécutif de la Ligue ont examiné cette question.

Tous les membres ont participé à la réunion. Certains ont toutefois pris part au vote à distance :

Odil Ahmedov — depuis Kuala Lumpur ;

Alisher Yusupov — depuis Kuala Lumpur ;

Elbek Samatov — depuis Andijan.

Les membres ayant participé à distance ont également exprimé leur vote.

Les huit membres du comité exécutif de la Ligue ont unanimement soutenu la candidature de Diyor Imomxo‘jayev.

Quand le nouveau mandat d’Imomxo‘jayev a-t-il commencé ?

Selon la décision adoptée, Diyor Imomxo‘jayev exercera ses fonctions de directeur général de la Ligue pendant les quatre prochaines années à compter du 19 août 2026.

Indicateur Information Candidat Diyor Imomxo‘jayev Fonction Directeur général de la Ligue Date de la décision 19 août 2026 Membres du comité exécutif 8 Résultat du vote À l’unanimité Nouveau mandat 4 ans

Une nouvelle étape commence désormais à la Ligue

La reconduction d’Imomxo‘jayev pour un nouveau mandat témoigne de la continuité à la direction de la Ligue. Au cours des quatre prochaines années, il continuera d’organiser les compétitions de football professionnel en Ouzbékistan et de gérer les activités de la Ligue.

Qu’en pensez-vous : la reconduction de Diyor Imomxo‘jayev au poste de directeur général de la Ligue pour quatre années supplémentaires est-elle une bonne décision ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette information avec les fans de football sur Telegram et les réseaux sociaux.