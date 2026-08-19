José Mourinho impressionné par les gestes de Kylian Mbappé à l’entraînement

L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, s’est dit ravi que l’attaquant français Kylian Mbappé ait rejoint le stage de pré-saison avant la date prévue. Le technicien a salué le talent exceptionnel et le professionnalisme de la star. À ce sujet, Goal.com rapporte l’information.

Selon Goal.com, Kylian Mbappé a écourté ses vacances, est revenu plus tôt que prévu auprès de ses coéquipiers au centre d’entraînement de Valdebebas et a commencé sa préparation pour la nouvelle saison. L’expérimenté entraîneur portugais ne cache pas sa satisfaction de pouvoir observer chaque jour les séances d’entraînement de l’attaquant de classe mondiale.

Un talent de niveau stratosphérique

Dans une interview accordée à la chaîne espagnole El Chiringuito, José Mourinho a évoqué avec enthousiasme les qualités hors norme du joueur de 27 ans à l’entraînement. Selon lui, les mouvements de l’attaquant français sur le terrain peuvent même faire sourire.

«Mbappé joue tout simplement à un niveau incroyable», a déclaré Mourinho. — «Il m’arrive de rire à l’entraînement, car il est beaucoup trop fort. Il évolue à un niveau stratosphérique».

Professionnalisme et sens des responsabilités

L’entraîneur a particulièrement souligné que Mbappé avait volontairement écourté ses vacances pour rejoindre l’équipe plus tôt que prévu. Cette décision aurait donné une impulsion positive à l’ensemble du groupe.

Selon le technicien, cette attitude montre à quel point le joueur prend son travail au sérieux : «C’est exactement ce type de dévouement dont j’ai besoin. En réalité, un joueur qui pouvait commencer l’entraînement le 14 août est arrivé dès le 12. Cela en dit long sur sa personnalité».

Rappelons que lors de la saison 2025-2026, Kylian Mbappé avait réalisé de solides performances avec le Real Madrid et était devenu le principal leader de l’attaque madrilène. Il a disputé 31 matches de Liga et inscrit 25 buts.