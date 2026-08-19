Manchester City est-il prêt à vendre Nico González ?

Manchester City pourrait voir son milieu de terrain Nico González quitter le club avant la clôture du mercato. L’Espagnol de 24 ans intéresse Newcastle et des contacts entre les clubs auraient été établis.

Mais l’aspect le plus intéressant de la situation est que González souhaite lui-même rester à City.

Pourquoi Newcastle veut-il González ?

Newcastle prévoit de renforcer son milieu de terrain central. Après les départs de Sandro Tonali et de Bruno Guimarães, le club a besoin d’un joueur expérimenté à ce poste.

Le club anglais considère González comme l’un des principaux candidats pour ce poste.

L’expérience de González et son temps de jeu en Premier League en font un candidat particulièrement séduisant pour Newcastle.

Pourquoi City veut-il le vendre ?

Le club mancunien étudie la possibilité d’utiliser les revenus du transfert de González pour renforcer davantage son effectif.

Le club prévoirait notamment de financer les transferts de :

Enzo Fernández, le milieu de Chelsea ;

Ayoub Bouaddi, joueur de Lille

Il a également été annoncé que City continuerait d’être actif sur le marché des transferts, comme l’a indiqué l’entraîneur Enzo Maresca.

González ne souhaite pas partir

Le principal élément qui complique la situation est la position du joueur.

González souhaite rester à Manchester City et veut faire ses preuves sous les ordres d’Enzo Maresca. Ainsi, même si le club étudie la possibilité de le vendre, l’accord du joueur sera également déterminant.

Combien City a-t-il payé pour González ?

Le milieu de terrain espagnol a rejoint Manchester City en provenance de Porto en février 2025. Le montant du transfert s’élevait à environ 60 millions d’euros.

González a disputé 59 matches avec City, toutes compétitions confondues, et inscrit 4 buts.

Indicateur Informations Joueur Nico González Âge 24 ans Poste Milieu de terrain central Club actuel Manchester City Ancien club Porto Transfert à City 2025 Montant du transfert Environ 60 M€ Matches avec City 59 Buts 4

Tout dépend désormais du mercato

La volonté de Manchester City de vendre González et l’intérêt de Newcastle alimentent les spéculations à l’approche de la clôture du mercato.

D’un côté, City a besoin de fonds pour renforcer son effectif ; de l’autre, Newcastle cherche un milieu de terrain central. Mais le joueur souhaite rester à Manchester.

La question principale est donc désormais la suivante : González restera-t-il à City et se battra-t-il pour une place de titulaire sous les ordres du nouvel entraîneur, ou l’offre de Newcastle changera-t-elle son destin ?

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