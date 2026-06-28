James Rodríguez : « Une telle condition physique à 41 ans est un véritable exemple »

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James Rodríguez : « Une telle condition physique à 41 ans est un véritable exemple »

Le match entre la Colombie et le Portugal lors de la Coupe du Monde a été marqué non seulement par la lutte sur le terrain, mais aussi par les retrouvailles de deux vieux amis. Les anciennes stars du Real Madrid, James Rodríguez et Cristiano Ronaldo, ont une nouvelle fois manifesté leur profond respect et leur amitié après le match à Miami. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors de ce match décisif de la phase de groupes, les équipes ont fait match nul 0-0. Ce résultat a permis à la Colombie de terminer en tête du groupe G avec 7 points, tandis que le Portugal s'est qualifié pour les play-offs en deuxième position avec 5 points. Cependant, l'événement principal de la rencontre a été la conversation sincère entre les deux capitaines avant le match et pendant la pause.

Amitié et admiration sur le terrain

Selon le journal Marca, avant le début du match, Rodríguez a plaisanté en traitant Ronaldo de « vieux », ce à quoi la star portugaise a répondu en l'embrassant et en l'appelant « frère ». Leur amitié s'est nouée en 2014, après le transfert de James au Real Madrid. Selon le joueur colombien, il a souvent été l'invité de Ronaldo chez lui et un lien très fort s'est établi entre eux.

Après le match, dans une interview accordée à ESPN, James Rodríguez a parlé avec émotion de son ancien coéquipier. Il a particulièrement souligné le fait que Ronaldo, malgré ses 41 ans, continue de jouer à un niveau très élevé et a su préserver sa forme physique.

« Nous avons longuement discuté. C'est mon ami le plus proche de l'époque du Real Madrid et une personne formidable. Regardez sa condition physique à 41 ans, regardez ce qu'il accomplit. C'est un véritable exemple pour tous et un grand athlète. J'ai énormément d'affection et de respect pour lui », a affirmé Rodríguez.

Un talent qui ne s'éteint pas avec les années

Bien que Cristiano Ronaldo évolue actuellement en Arabie Saoudite et James Rodríguez dans l'équipe de Minnesota aux États-Unis, la distance n'a pas affecté leur amitié. Selon Goal.com, l'attaquant portugais continue de dominer les tournois les plus prestigieux du football mondial, ce qui renforce l'admiration pour son professionnalisme.

Cette rencontre a prouvé une fois de plus que Cristiano Ronaldo jouit d'un immense prestige, non seulement pour ses exploits sur le terrain, mais aussi auprès de ses pairs. Pour les fans de football, la complicité de ces deux stars rappelle sans doute les souvenirs éclatants de l'« âge d'or » du Real Madrid.

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Jahongir Tursunov
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