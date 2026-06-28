Trump place Messi au-dessus de Pelé : « C'est un plaisir de le voir jouer »

Le président américain Donald Trump a exprimé une opinion sur Lionel Messi qui pourrait susciter un grand débat dans le monde du football. Il a très hautement estimé la star argentine de 39 ans en la comparant au légendaire Pelé.

Ces propos de Trump interviennent alors que Messi vient d'enregistrer un nouveau résultat impressionnant lors de la Coupe du Monde 2026.

« On peut dire que Messi est plus fort que Pelé »

Le dirigeant américain a souligné que regarder les actions du footballeur argentin sur le terrain lui procurait un immense plaisir.

« Je suis le seul footballeur que je peux dire être plus fort que Pelé. C'est un plaisir de regarder Messi jouer », a rapporté The Touchline en citant Trump.

Cette déclaration pourrait raviver les débats sur l'identité du plus grand joueur de l'histoire du football.

Buteur même en sortant du banc

L'Argentine a battu la Jordanie 3-1 lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Messi a débuté le match sur le banc des remplaçants. Cependant, entrant en jeu en seconde période, il a inscrit l'un des buts de son équipe.

Ainsi, l'Argentine a terminé le groupe à la première place et s'est qualifiée pour les phases éliminatoires.

Inarrêtable même à 39 ans

Lionel Messi a déjà marqué 6 buts lors de cette Coupe du Monde.

Ses statistiques principales :

Statistique Résultat Âge 39 Buts à la Coupe du Monde 2026 6 Résultat dans le groupe 1ère place Étape suivante Play-offs

Bien qu'il approche des 40 ans, Messi reste l'un des protagonistes majeurs de l'attaque argentine.

Pelé ou Messi — qui est le plus grand ?

Comparer Pelé et Messi est l'un des sujets les plus complexes du football. Ils ont joué à des époques différentes, dans des conditions et des styles de jeu distincts.

Cependant, Trump a clairement exprimé son choix : à ses yeux, le seul joueur capable de surpasser Pelé est Messi.

Selon vous, qui est le plus grand dans l'histoire du football : Pelé ou Messi ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.