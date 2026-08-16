Le flagship Samsung Galaxy S27 pourrait adopter un design inédit

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Le flagship Samsung Galaxy S27 pourrait adopter un design inédit

Samsung, l’un des fabricants de smartphones les plus populaires au monde, a commencé à travailler sur une refonte radicale de l’apparence de ses futurs appareils phares. De nouveaux documents de brevet apparus dans la base de données de l’OMPI donnent un premier aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le design du panneau arrière du futur Galaxy S27. Ces changements devraient marquer un tournant important dans le concept de design traditionnel de la marque coréenne. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, les schémas du brevet montrent les modules de l’appareil photo principal placés côte à côte dans un unique bloc horizontal allongé. Cette approche diffère radicalement du style actuellement utilisé par Samsung. Cette nouvelle idée de design rappelle l’apparence des smartphones Google Pixel 11, tout en réintroduisant partiellement le style que l’entreprise avait utilisé à l’époque sur le Galaxy S10.

Le bloc photo et ses caractéristiques distinctives

Sur l’un des schémas, le bloc photo est représenté presque au même niveau que le panneau arrière du boîtier, sans dépasser. Toutefois, les experts estiment que le module pourrait conserver une légère saillie sur l’appareil réel. En effet, réduire fortement l’épaisseur de l’appareil photo nécessiterait l’utilisation d’une optique plus compacte, ce qui pourrait à son tour nuire aux capacités photographiques.

Malgré cela, un module photo légèrement moins proéminent contribuerait à donner au boîtier du smartphone une apparence plus ordonnée et plus fluide. Ce changement jouerait également un rôle important dans l’amélioration de la compatibilité de l’appareil avec différents étuis magnétiques et autres accessoires modernes.

Structure générale du boîtier et projets futurs

Selon les documents de brevet, le reste du Samsung Galaxy S27 conserverait des formes habituelles et familières. L’appareil devrait notamment garder des tranches latérales plates, des angles arrondis et les dimensions de boîtier traditionnelles de la marque. Ces informations confirment en pratique les précédentes rumeurs selon lesquelles l’entreprise adopterait un module photo unifié.

Même si ces nouveautés n’en sont actuellement qu’au stade du brevet, elles suscitent un vif intérêt parmi les passionnés de technologie. La présentation officielle et les détails complets de la série Samsung Galaxy S27 devraient, selon la tradition, avoir lieu au début de 2027. Ces nouvelles orientations de design pourraient renforcer davantage la compétitivité du géant coréen sur le marché des appareils mobiles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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