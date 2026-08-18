Pourquoi Troy Parrott n’a-t-il toujours pas rejoint la Premier League ?

Les performances régulières et la prolificité de Troy Parrott aux Pays-Bas et avec l’équipe nationale d’Irlande suscitent l’interrogation : pourquoi l’attaquant n’a-t-il toujours pas rejoint un club de Premier League pour 25 à 30 millions de livres sterling ? Formé à l’académie de Tottenham, le niveau actuel du joueur et ses succès en Europe laissaient penser qu’il pourrait bientôt rejoindre un championnat plus relevé. en fait état.

Dans une interview exclusive accordée à Goal.com, l’ancienne star de l’équipe nationale d’Irlande, Ray Houghton, a déclaré qu’il était surpris que l’attaquant n’ait toujours pas rejoint l’une des équipes de haut niveau. Selon lui, après ses performances convaincantes dans le championnat néerlandais et en sélection, Parrott était également prêt à faire ses preuves en Angleterre.

L’évolution d’un footballeur passé par de rudes épreuves

Originaire de Dublin, Troy Parrott a fait ses débuts avec l’équipe première de Tottenham en 2019. Il a ensuite été prêté à Millwall, Ipswich Town, MK Dons, Preston North End et Excelsior afin d’obtenir du temps de jeu. Cette période n’a pas été facile pour l’attaquant, qui a évolué pendant plusieurs saisons dans des clubs des divisions inférieures.

Lors de la saison 2023-2024, le footballeur a inscrit 17 buts aux Pays-Bas avant de signer un contrat définitif avec l’AZ Alkmaar à l’été 2024. Initialement évalué à seulement 6,7 millions de livres sterling, il est depuis devenu le meilleur buteur de l’AZ, avec 51 buts en 97 apparitions.

Les succès en sélection et les possibilités pour l’avenir

L’un des tournants de la carrière de Parrott a été son rôle de leader avec l’équipe nationale d’Irlande. Lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’attaquant a inscrit un triplé en Hongrie et a également marqué deux buts contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ces performances éclatantes ont intensifié les rumeurs de transfert le concernant.

Selon Goal.com, plusieurs clubs espagnols et italiens, en plus de formations anglaises, s’intéressent également au joueur. Pourtant, l’absence d’accord concret surprend encore les spécialistes. Ray Houghton estime que les difficultés et les prêts vécus par Parrott durant sa jeunesse l’ont endurci et ont fait de lui un footballeur professionnel pleinement accompli.