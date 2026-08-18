Des astronautes de la NASA et de l’ESA sortent dans l’espace depuis l’ISS

L’astronaute de la NASA Anil Menon et la représentante de l’Agence spatiale européenne (ESA), Sophie Adenot, sont sortis avec succès dans l’espace depuis le sas Quest, situé dans le segment américain de la Station spatiale internationale (ISS). L’objectif principal de cette importante sortie extravéhiculaire est de remplacer des équipements d’antenne obsolètes destinés aux communications avec la Terre, afin d’assurer la transmission des données entre la station et le centre de contrôle au sol de Houston. C’est ce que Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, ces travaux complexes de réparation et de maintenance ont commencé à 08 h 29, heure de la côte Est des États-Unis, et devraient durer environ six heures et demie, conformément au programme. Pendant ce temps, les astronautes doivent effectuer plusieurs opérations techniques dans l’espace.

Le remplacement de l’antenne et son importance

La mission des spécialistes consiste à démonter l’ancienne antenne de communication installée sur la plateforme extérieure de la station, puis à placer le nouvel équipement sur le segment Z1 de la poutre de l’ISS. La sécurisation de l’ancien matériel sur la plateforme extérieure et le raccordement de la nouvelle technologie revêtent une grande importance dans l’histoire de l’exploration spatiale, car une communication ininterrompue est essentielle à la sécurité et aux recherches scientifiques menées à bord de la station.

Cette mission est devenue la 282e sortie extravéhiculaire réalisée au total dans le cadre de l’assemblage, de la maintenance et de la modernisation de la Station spatiale internationale.

Des moments historiques et l’expérience de l’équipage

Cette sortie revêt également une importance particulière pour les membres de l’équipage. Notamment :

Pour Anil Menon, il s’agit de la deuxième sortie extravéhiculaire de sa carrière ;

Pour Sophie Adenot, c’était sa première expérience dans l’espace ;

Sophie Adenot est également devenue la première Française de l’histoire à effectuer une sortie extravéhiculaire.

Les agences spatiales présentent cet événement historique au grand public dans un format accessible. La NASA a notamment organisé une retransmission en ligne en direct du déroulement des travaux de réparation et de modernisation.