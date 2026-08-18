Manchester City subit une lourde perte en début de saison

À l’approche du début de la nouvelle saison 2026/27 de Premier League, Manchester City a perdu l’un de ses joueurs clés. Selon Goal.com, l’attaquant Jérémy Doku, blessé, manquera assurément le match contre Bournemouth lors de la 1re journée du championnat. Cette situation a sérieusement perturbé les plans de préparation de l’équipe. Goal.com rapporte cette information.

Le joueur belge s’est blessé dimanche au Millennium Stadium lors du Community Shield, la Supercoupe d’Angleterre, face à Arsenal. Gêné pendant la rencontre, Doku a été remplacé à la mi-temps par Jack Grealish. La défaite lors de ce match s’est donc soldée par une double perte pour le club.

Détails de la blessure et casse-tête pour Enzo Maresca

La date du retour de Jérémy Doku sur les terrains reste inconnue. Selon les premières informations, l’ailier belge souffrirait du mollet. Cette blessure devrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Elle représente un sérieux casse-tête pour le nouvel entraîneur de l’équipe, Enzo Maresca, à l’approche de son premier test officiel.

Le technicien italien préparait ses débuts en Premier League avec cet effectif. La blessure d’un titulaire avant le premier match officiel à l’Etihad Stadium contraindra le staff à revoir ses plans tactiques.

Les séquelles de la Coupe du monde

Selon des sources internes au club, cette blessure ne serait pas un simple hasard. Les inquiétudes grandissent quant à la possibilité qu’elle soit liée à la participation du joueur à la Coupe du monde de la FIFA avec la Belgique et aux efforts physiques consentis à cette occasion.

Même si le staff médical du club met tout en œuvre pour accélérer sa récupération, les spécialistes craignent que ce type de problème physique ne s’inscrive dans la durée. La date à laquelle Doku pourra aider l’équipe, alors que la saison entrera dans sa phase la plus intense, sera connue après des examens médicaux approfondis dans les prochains jours.