Ronaldo bat le record Instagram grâce à son commentaire sur le post de Messi

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Ronaldo bat le record Instagram grâce à son commentaire sur le post de Messi

Cristiano Ronaldo est une nouvelle fois entré dans l’histoire d’Instagram. Le footballeur portugais a commenté le post émouvant publié par Lionel Messi sur son compte après la mort de son père, Jorge Messi.

Dans son commentaire, Ronaldo a présenté ses condoléances à Messi et à ses proches, leur souhaitant de la force dans ces moments difficiles. Le soutien de l’un des deux grands rivaux du monde du football a également attiré l’attention des fans.

Le bref commentaire du footballeur a recueilli des millions de mentions « J’aime » en peu de temps. Au 16 août, il en avait reçu plus de 6,7 millions, devenant ainsi le commentaire le plus aimé de l’histoire d’Instagram.

Fait intéressant, Ronaldo avait déjà établi ce record. Cependant, son nouveau commentaire sur le post de Messi a obtenu près de 600 000 mentions « J’aime » de plus que le précédent, battant ainsi le record.

Jorge Messi, le père de Lionel Messi, est décédé à l’âge de 68 ans en août 2026. Après sa mort, Lionel Messi a publié sur Instagram un hommage émouvant, évoquant la place inestimable de son père dans sa vie et sa carrière de footballeur.

Ainsi, Ronaldo et Messi, connus pour leur rivalité de longue date sur le terrain, se sont retrouvés une nouvelle fois sur la même page, cette fois grâce au soutien humain et aux condoléances plutôt qu’au football.

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