Comment les écouteurs Apple équipés d’une caméra affectent la vie privée

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Comment les écouteurs Apple équipés d’une caméra affectent la vie privée

Ces dernières années, les appareils portables équipés d’intelligence artificielle et de caméras font face à un problème d’image particulier. Les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta ont notamment suscité des inquiétudes, car elles pourraient filmer les personnes autour de leur porteur sans leur consentement. Il n’est donc pas étonnant que les informations selon lesquelles Apple préparerait des AirPods équipés de caméras soulèvent de nombreuses questions légitimes. Après tout, cela pourrait sembler contraire à l’image de marque soucieuse de la vie privée que souhaite adopter le fabricant de l’iPhone. Techcrunch.com rapporte cette information.

Selon ixbt.com et d’autres sources technologiques, les détails de cet appareil très médiatisé ont été révélés par des vidéos et du code présents dans une version de test du logiciel macOS 26.7 RC. La vidéo montre une personne portant des AirPods, présentant un livre et dialoguant avec l’assistant vocal Siri. Les pistes audio qui l’accompagnent prononcent la phrase : « Votre monde sera conservé grâce à Visual Intelligence ».

Enjeux de confidentialité et possibilités techniques

Apple ayant bâti sa marque sur la confiance des utilisateurs, cette décision représente un risque bien plus important qu’une simple mise à jour matérielle. Aujourd’hui, les AirPods sont perçus comme de simples accessoires que l’on porte toute la journée sans hésitation. Cependant, l’ajout de caméras pourrait amener les utilisateurs à se demander si les personnes autour d’eux ne sont pas enregistrées à leur insu.

Cela dit, les caméras de ces écouteurs ne sont pas conçues pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos comme des caméras classiques. D’après les informations précédemment communiquées par Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, les petites caméras intégrées aux écouteurs gauche et droit servent uniquement d’« yeux » à l’assistant numérique Siri.

Siri mis à jour et limites pratiques

Ces caméras sont conçues pour enregistrer les informations de l’environnement en basse résolution. Leur objectif principal est de permettre aux utilisateurs de profiter pleinement des nouvelles capacités de Siri AI. La conception de l’appareil est volontairement limitée afin de ne pas en faire un simple outil d’espionnage.

Les informations découvertes dans le code de macOS indiquent également la présence d’un message d’erreur intitulé « Hair Detected » (Cheveux détectés). Si les cheveux longs de l’utilisateur bloquent la caméra des écouteurs, ce message s’affiche et rappelle de nettoyer la caméra afin d’obtenir des informations précises sur l’environnement.

Avec cet appareil, qu’Apple devrait présenter en même temps qu’iOS 27 et d’autres nouvelles mises à jour logicielles attendues en septembre, l’entreprise entend faire entrer les capacités de l’intelligence artificielle dans une nouvelle ère. Toutefois, répondre aux inquiétudes légitimes des consommateurs concernant la vie privée restera l’une de ses principales priorités.

AppleAirPodsTechnologieIntelligence ArtificielleSiri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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