Des Chinois créent un robot qui bat des records humains

L’entreprise chinoise Unitree Robotics a présenté « Superman », un nouveau robot humanoïde dont les capacités physiques se rapprochent de celles des humains. Le robot a attiré l’attention en sautant 2 mètres depuis une position immobile et en courant à 12,66 m/s, soit 45,6 km/h.

Selon l’entreprise, les jambes du robot mesurent 85 centimètres et il a réalisé une performance supérieure aux résultats humains enregistrés en saut vertical depuis une position immobile. Sa vitesse de course dépasse également la vitesse maximale d’environ 12,4 m/s enregistrée par Usain Bolt sur 100 mètres en 2009.

« Superman » a été conçu avant tout comme une plateforme destinée à démontrer des capacités de vitesse et d’agilité élevées, plutôt que comme un robot destiné aux tâches domestiques courantes. Selon Unitree, sa création a pris un peu plus de trois mois.

La présentation du nouveau robot a eu lieu à la veille des Jeux mondiaux des robots humanoïdes, qui se tiendront à Pékin. Les compétitions devraient également mettre à l’épreuve les capacités physiques des robots, notamment la course et le saut.

Les spécialistes restent toutefois prudents quant à la confirmation indépendante des records annoncés par l’entreprise. Malgré cela, la démonstration de « Superman » montre à quel point les robots humanoïdes deviennent rapides et agiles.