Des changements attendus à la direction de Chelsea

Un nouveau changement majeur pourrait intervenir à la direction du club londonien de Chelsea. Selon Goal.com, les dirigeants du groupe d’investisseurs américains du club, Todd Boehly et Mark Walter, envisagent de vendre leurs parts à Clearlake Capital, l’actionnaire principal. Cette opération pourrait provoquer un profond bouleversement dans la structure de gouvernance du géant de la Premier League. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Actuellement, Todd Boehly détient environ 13 % des parts du club en tant que président. Mark Walter, membre du conseil d’administration, possède également environ 3 % du capital. Parallèlement, Clearlake Capital détient le paquet de contrôle du club londonien, soit 62 % des actions. Le reste est réparti entre d’autres investisseurs, dont le financier suisse Hansjörg Wyss.

Tensions au sein de la direction et premières démarches

D’après les informations publiées par L’Équipe, les relations entre Todd Boehly et la direction de Clearlake Capital se sont tendues ces dernières années. Le principal désaccord serait lié au fait que, malgré des dépenses de plusieurs milliards d’euros sur le marché des transferts, les résultats de l’équipe n’ont pas été à la hauteur des attentes. Après le rachat du club en 2022, Boehly avait également été critiqué pour avoir assumé temporairement le rôle de directeur sportif, malgré son manque d’expérience dans le football.

Pour rappel, le consortium dirigé par Boehly et Walter avait acheté Chelsea à Roman Abramovitch en 2022 pour environ 3 milliards d’euros. À l’époque, cette transaction avait été réalisée dans le cadre d’une vente forcée liée à la situation géopolitique en Russie. Toutefois, les quatre années qui ont suivi ont été marquées par l’instabilité, tant sur le plan financier que sportif, pour le club.

Valeur du club et changements à venir

Selon la presse anglaise, Todd Boehly et Mark Walter évaluent actuellement la valeur totale du club à environ 5,8 milliards d’euros. Si l’accord portant sur la vente des actions à Clearlake Capital se concrétise, la composition de la direction de Chelsea serait complètement remaniée. Les hommes d’affaires américains pourraient alors se retirer de la gestion du club après une période marquée par des investissements records et de nombreuses tensions.