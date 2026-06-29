Crise du football en Corée du Sud : le président exige une enquête

L'élimination de l'équipe nationale de Corée du Sud dès la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 a provoqué un vif mécontentement dans le pays. Suite à cet échec, non seulement l'entraîneur a démissionné, mais le président du pays, Lee Jae-myung, est également intervenu.

Le président a exigé une enquête officielle sur les raisons de la mauvaise performance de l'équipe nationale lors du Mondial et a vivement critiqué l'ancien sélectionneur Hon Myon Bon.

« Je suis totalement stupéfait par le résultat »

Lee Jae-myung a qualifié le résultat de l'équipe nationale à la Coupe du Monde d'inattendu et de coup dur.

« Je ne suis pas seulement surpris, je suis totalement stupéfait par ce résultat », a déclaré le président.

Il a souligné que le choix des personnes nommées à des postes à haute responsabilité a un impact direct sur le résultat final.

Le président critique la nomination de l'entraîneur

Dans sa déclaration, Lee Jae-myung a mis l'accent sur les décisions prises en matière de personnel.

« Il a été prouvé une fois de plus que les décisions de nomination déterminent tout. Si une personne incompétente est nommée à un poste aussi important, le résultat est évident », a-t-il déclaré.

Ces propos ont été perçus comme une critique ouverte envers le sélectionneur démissionnaire Hon Myon Bon.

Qu'a manqué à la Corée du Sud ?

La Corée du Sud a terminé la phase de groupes avec 3 points, occupant la troisième place de son groupe.

Cependant, ce résultat n'a pas été suffisant pour accéder aux barrages. L'équipe n'a pas figuré parmi les meilleurs troisièmes et a quitté la compétition prématurément.

Indicateur Résultat Points accumulés 3 Place dans le groupe 3ème place Phase éliminatoire Non qualifiée Résultat final Éliminée du tournoi

Les causes de l'échec font l'objet d'une enquête

Le président ne s'est pas contenté de critiquer la situation.

Il a confié les missions suivantes au « Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme » :

étudier pleinement les causes de l'échec au Mondial ;

analyser les processus de préparation et de gestion ;

réexaminer les décisions de nomination du personnel ;

élaborer des mesures pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir.

Ainsi, le résultat de l'équipe nationale de Corée du Sud à la Coupe du Monde 2026 n'est plus seulement une question sportive, mais est devenu un débat au niveau national.

Y aura-t-il des changements majeurs dans le football coréen ?

La démission de Hon Myon Bon et l'ordre d'enquête officielle du président suggèrent que des réformes sérieuses pourraient débuter dans le football coréen.

La question principale est désormais de savoir si le problème résidait uniquement chez le sélectionneur ou s'il existe des lacunes graves dans le système de gestion de l'équipe nationale.

Selon vous, qui est le principal responsable de l'échec de l'équipe nationale : l'entraîneur, la fédération ou les joueurs ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec d'autres fans de football.