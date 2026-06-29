L'entraîneur du Japon s'exprime avec audace avant le choc contre le Brésil

L'un des tests les plus difficiles attend le Japon en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Hajime Moriyasu a reconnu que le Brésil est favori, mais a souligné que son équipe a également ses chances.

Selon l'entraîneur principal du Japon, la solidarité au sein de l'équipe apporte aux joueurs une force et une confiance supplémentaires.

« Nous mobiliserons toutes nos forces »

Hajime Moriyasu a déclaré avant la rencontre que son équipe se battrait jusqu'au bout sur le terrain.

« Notre équipe mobilisera toutes ses forces lors du prochain match. Nous sommes unis et c'est précisément pour cela que nous nous sentons plus forts », a-t-il déclaré.

Selon l'entraîneur, l'un des principaux atouts du Japon pourrait être l'esprit d'équipe et la confiance mutuelle.

Le Brésil entrera également avec une motivation élevée

Moriyasu a également reconnu la force de l'adversaire. Le Brésil devrait jouer avec une pression et une envie immenses pour accéder au tour suivant.

« L'adversaire entrera également sur le terrain avec une motivation élevée, car les Brésiliens veulent atteindre le tour suivant », a déclaré le spécialiste japonais.

Parallèlement, il s'est dit convaincu que le match ne serait pas à sens unique.

« Nous aurons aussi nos chances »

Le sélectionneur du Japon est convaincu que son équipe pourra se créer des occasions face au Brésil.

Il a précisé qu'en 1/16e de finale, chaque petite erreur peut s'avérer décisive. C'est pourquoi les joueurs japonais devront agir avec discipline et courage.

« Nous aurons aussi nos chances. Nous attendons un duel intense et sans concession », a déclaré Moriyasu.

Quand commence le match ?

Le match entre les équipes nationales du Brésil et du Japon aura lieu aujourd'hui, le 29 juin.

Match Date Heure de Tachkent Brésil — Japon 29 juin 22:00

L'équipe gagnante accèdera aux 1/8 de finale de la Coupe du Monde 2026, tandis que la perdante quittera le mondial.

Le Japon peut-il créer la sensation ?

Le Brésil est favori en termes d'histoire, d'effectif et de talent individuel. Cependant, en phase éliminatoire, une seule occasion, un seul but ou une seule erreur peut changer le destin du match.

Le Japon tentera de poser de sérieux problèmes à l'adversaire grâce à sa discipline collective et son rythme élevé.

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