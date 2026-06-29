Rupture entre Julian Alvarez et l'Atletico Madrid : Simeone donne son feu vert pour le transfert

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Rupture entre Julian Alvarez et l'Atletico Madrid : Simeone donne son feu vert pour le transfert

Les relations entre l'Atletico Madrid et l'attaquant argentin Julian Alvarez se sont détériorées de manière irréversible. L'entraîneur Diego Simeone a décidé de donner son feu vert pour son transfert après que le joueur a ouvertement manifesté son désir de rejoindre le FC Barcelone. Goal.com rapporte cette information en s'appuyant sur les données du journal SPORT. Goal.com rapporte ceci.

Il est connu que Diego Simeone est un entraîneur qui exige une loyauté absolue et un dévouement total de la part de ses joueurs. Les tentatives récentes de Julian Alvarez pour rejoindre les Catalans et ses signaux explicites ont épuisé la patience du coach. Désormais, Simeone considère que se séparer d'un joueur qui ne souhaite pas rester dans l'effectif est le seul moyen de préserver l'ambiance du vestiaire.

Intérêt du FC Barcelone et conditions du transfert

Decu, le directeur sportif du FC Barcelone, suit le champion du monde argentin depuis longtemps. Il considère Julian Alvarez comme le candidat idéal pour renforcer l'attaque des « Blaugrana ». L'ancien joueur de Manchester City ne cache pas non plus son envie de jouer dans le club catalan, ce qui va à l'encontre des plans de la direction de l'Atletico Madrid.

Bien que le lien entre le joueur et l'entraîneur soit rompu, la direction du club madrilène ne compte pas céder facilement au FC Barcelone. Les dirigeants de l'Atletico préféreraient envoyer l'un de leurs attaquants les plus talentueux vers un championnat étranger plutôt que de le vendre à un concurrent direct.

Selon les experts du football espagnol, la réalisation de ce transfert pourrait représenter un défi financier majeur pour la direction du FC Barcelone dirigée par Joan Laporta. L'Atletico Madrid a fixé un prix très élevé pour sa star, et ce montant pèserait certainement sur le budget actuel des Catalans.

Le désir de Julian Alvarez de quitter Madrid n'a surpris personne au sein du club. Les responsables de l'équipe savaient déjà que le joueur était prêt pour de nouveaux défis et que le FC Barcelone était son premier choix. Toutes les questions devraient désormais être réglées lors des négociations du prochain mercato estival.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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