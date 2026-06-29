Un entraîneur russe critique vivement le changement de coach en Ouzbékistan

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Un entraîneur russe critique vivement le changement de coach en Ouzbékistan

Le fait que l'équipe nationale d'Ouzbékistan n'ait marqué aucun point et ait terminé dernière de son groupe lors de la Coupe du Monde 2026 a suscité des discussions en Russie.

Andrey Talalayev, entraîneur principal du club Baltika Kaliningrad, attribue l'échec de l'équipe nationale au changement d'entraîneur juste avant le Mondial. Selon lui, l'ancien système a été détruit et il n'y a pas eu assez de temps pour instaurer un nouveau style de jeu.

« C'est un très grand échec »

Talalayev a attiré l'attention sur les statistiques de l'équipe d'Ouzbékistan lors de la phase de groupes.

L'équipe nationale a marqué 2 buts et en a encaissé 11 en trois matchs. De plus, elle n'a réussi à obtenir aucun point.

« Un ratio de buts de 2:11 et aucun point. Pour une équipe comprenant des joueurs comme Husanov, Fayzullayev et Shomurodov, c'est un très grand échec », a déclaré le spécialiste russe.

L'effectif comptait des joueurs renommés

L'entraîneur russe a souligné la présence de joueurs reconnus internationalement dans l'effectif ouzbek.

Il a mentionné les joueurs suivants :

Selon Talalayev, on pouvait s'attendre à un résultat plus honorable en phase de groupes d'une équipe possédant de tels joueurs.

« Ils ont détruit l'ancien système »

L'entraîneur principal de Baltika n'a pas attribué l'échec de l'Ouzbékistan uniquement au niveau individuel des joueurs.

Il a souligné que le problème principal résidait dans la perte du système et de la cohésion d'équipe après le changement d'entraîneur.

« Voici les conséquences d'un changement d'entraîneur. Ils ont détruit l'ancien système et n'ont pas eu le temps d'en construire un nouveau », a rapporté Sport-Express en citant Talalayev.

Son opinion a relancé les débats sur la pertinence de la décision de changer d'entraîneur avant le Mondial.

Résultats de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026

L'équipe nationale a disputé trois matchs en phase de groupes et a perdu les trois.

Indicateur

Résultat

Matchs joués

3

Points accumulés

0

Buts marqués

2

Buts encaissés

11

Position dans le groupe

Dernière place

Ainsi, l'Ouzbékistan a terminé sa première participation historique à une Coupe du Monde dès la phase de groupes.

Le problème venait-il de l'entraîneur ou du manque de temps ?

La déclaration de Talalayev a soulevé une autre question importante dans l'évaluation de la participation de l'équipe nationale au Mondial.

Le nouvel entraîneur a-t-il manqué de temps pour préparer l'équipe selon ses propres idées, ou les lacunes de l'équipe nationale étaient-elles bien plus profondes ?

La Coupe du Monde 2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Pensez-vous que le changement d'entraîneur soit la raison principale de l'échec de l'Ouzbékistan ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.

OuzbékistanAndrey TalalaevBaltikaEldor ShomurodovKhusanov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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