Liverpool cible la star du PSG Bradley Barcola pour renforcer son attaque

Le club anglais de Liverpool a été contraint de modifier ses plans de renforcement de l'effectif lors du mercato estival. L'équipe continue de chercher un candidat capable de remplacer Mohamed Salah. Le choix de Yan Diomande pour le Paris Saint-Germain (PSG), alors qu'il était considéré comme la cible principale, a poussé les Merseysiders à explorer de nouvelles options. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Sky Sports, les recruteurs de Liverpool s'intéressent désormais au joueur du PSG Bradley Barcola. L'ailier français de 23 ans occupe une place élevée sur la shortlist établie par les spécialistes d'Anfield. La direction du club estime que le style de jeu et le potentiel de Barcola correspondent parfaitement à la stratégie à long terme de l'équipe.

L'échec du transfert de Diomande

Yan Diomande, âgé de 19 ans et brillant sous les couleurs du RB Leipzig, était depuis longtemps dans le viseur de Liverpool. Cependant, selon Footmercato, le talent ivoirien a préféré rejoindre le champion de France. Le montant exorbitant exigé par le club allemand et le souhait du joueur de s'installer à Paris ont conduit Liverpool à se retirer de la course.

La direction de Liverpool ne souhaitait pas dépasser le plafond budgétaire interne fixé pour le jeune joueur. Par conséquent, les négociations ont stagné et le PSG devrait officialiser le transfert de Diomande dans les prochains jours. Cela a forcé les Merseysiders à porter leur attention sur l'une des stars mécontentes de Paris.

L'avenir incertain de Barcola au PSG

La situation de Bradley Barcola au PSG est actuellement assez complexe. Le joueur est mécontent de ne pas avoir été titularisé lors de matchs importants, notamment lors du match contre Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Le manque de temps de jeu sous Luis Enrique soulève des questions sur son avenir.

Bien que les Parisiens ne soient pas pressés de vendre Barcola, le fait qu'il ne reste que deux ans à son contrat fait réfléchir le club. Si le joueur refuse de signer un nouveau bail, le PSG pourrait envisager de le vendre cet été à un prix élevé. Selon Goal.com, Liverpool souhaite tirer profit de cette situation.

Liverpool a commencé à renouveler sa ligne d'attaque lors de ce mercato en recrutant Viktor Munoz d'Osasuna. L'arrivée de Barcola devrait encore accroître le potentiel offensif de l'équipe. Pour l'instant, Arsenal a également manifesté son intérêt pour le joueur, mais les Merseysiders se montrent beaucoup plus actifs.