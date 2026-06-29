Qu'a dit Mareska après avoir succédé à Guardiola à Manchester City ?

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Qu'a dit Mareska après avoir succédé à Guardiola à Manchester City ?

Un remaniement inattendu et fracassant d'entraîneurs a été officiellement confirmé dans le football anglais. L'ancien entraîneur du club londonien Chelsea, le spécialiste italien Enzo Mareska a été nommé entraîneur de Manchester City.

Il remplace Pep Guardiola, qui a dirigé le club pendant de nombreuses années et a marqué toute une ère. Mareska a signé avec les « Cityzens » un contrat de trois ans .

Premières impressions de Mareska : « C'est l'environnement idéal pour un entraîneur »

Le spécialiste italien a exprimé ses sentiments au service de presse du club après sa nomination :

« Manchester City est un club que je connais très bien. L'opportunité de diriger cette équipe est pour moi une chance immense, une nouvelle étape unique. Tous les processus de travail au sein du club sont basés sur la recherche de l'innovation, une planification précise et la détermination. C'est l'environnement le plus favorable pour un entraîneur. Ici, je dispose de la stabilité nécessaire pour mener à bien mon travail. »

Mareska a également souligné qu'il avait hâte de commencer les entraînements avec les joueurs de Manchester City.

Une tâche ardue pour le nouvel entraîneur

Enzo Mareska reprend l'équipe dans une période difficile. En effet, la saison dernière n'a pas été idéale pour les « Cityzens » en championnat et ils ont laissé le trophée majeur à Londres :

Rang

Nom du club

Position

Écart avec le champion

1

Arsenal

1ère place (Champion)

2

Manchester City

2ème place

7 points derrière

Dans l'ère post-Guardiola, la mission principale de Mareska sera de ramener Manchester City sur le trône de la Premier League et de restaurer son statut de champion. Les supporters attendent avec impatience les premiers pas du tacticien italien à City.

Manchester CityEnzo MarescaPep GuardiolaChelseaArsenal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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