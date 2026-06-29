Kechinov critique la nomination de Cannavaro : « C'est un peu étrange »

Après la participation décevante de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026, le changement d'entraîneur est redevenu le centre des discussions. Valeriy Kechinov, ancien milieu de terrain du Spartak Moscou, a déclaré que la décision de nommer Fabio Cannavaro ne semblait pas logique.

Selon lui, Timur Kapadze, qui a conduit l'équipe nationale au Mondial, aurait dû continuer à diriger la sélection lors du tournoi.

« L'entraîneur qui a qualifié l'équipe a été licencié »

Kechinov a souligné qu'il était difficile de comprendre la décision prise par la fédération juste avant la Coupe du Monde.

« L'entraîneur en chef qui a conduit l'équipe au Mondial est licencié, et à sa place arrive un entraîneur star, dont le nom est prestigieux mais qui n'a presque pas contribué à ce parcours — cela semble un peu étrange », a-t-il déclaré.

Selon l'ancien footballeur, Kapadze avait travaillé avec l'équipe lors des éliminatoires et avait mené les joueurs vers un résultat historique.

Le grand nom de Cannavaro n'était-il pas suffisant ?

Fabio Cannavaro est une figure célèbre, champion du monde avec l'Italie et vainqueur du Ballon d'Or au cours de sa carrière de joueur.

Cependant, selon Kechinov, un grand nom et des succès passés ne garantissent pas des résultats rapides dans une nouvelle équipe, surtout si l'entraîneur n'a pas eu assez de temps pour instaurer ses idées et mieux connaître les joueurs.

Pourquoi l'Ouzbékistan n'a-t-il pas réussi à sortir du groupe ?

Kechinov a noté que plusieurs facteurs ont influencé la sortie précoce de l'équipe nationale de la compétition.

Il a cité comme causes principales :

la différence de niveau technique des joueurs ;

le manque d'expérience dans les grands tournois ;

la pression psychologique ;

les difficultés d'adaptation au nouvel entraîneur

parmi les aspects mentionnés.

À la Coupe du Monde, les adversaires punissent immédiatement les erreurs. Pour une équipe participant au Mondial pour la première fois, la pression psychologique peut également être très élevée.

Trois défaites en trois matchs

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a manqué toutes ses opportunités lors des trois rencontres de la phase de groupes et n'a récolté aucun point.

Statistiques Résultat Matchs joués 3 Victoires 0 Nuls 0 Défaites 3 Bilan Éliminé du tournoi

C'est ainsi que s'est terminée la participation de l'équipe nationale à sa première Coupe du Monde dès la phase de groupes.

La question principale reste ouverte

Après les résultats du Mondial, une question revient souvent parmi la communauté footballistique : le résultat aurait-il été différent si Kapadze avait eu sa chance ?

Il est difficile d'y répondre avec certitude. Mais selon Kechinov, changer le système qui avait fonctionné lors des éliminatoires juste avant le Mondial a pu avoir un impact négatif sur l'équipe.

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