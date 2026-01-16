CDM 2026. 1/16es de finale. Allemagne – Paraguay 1:1 (3:4) (vidéo des buts)

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CDM 2026. 1/16es de finale. Allemagne – Paraguay 1:1 (3:4) (vidéo des buts)

L'Allemagne et le Paraguay se sont affrontés lors de la troisième rencontre des 1/16es de finale de la Coupe du Monde.

Aucun vainqueur n'a été désigné à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Lors de la séance de tirs au but, la chance a souri aux représentants d'Amérique latine. Havertz, Voltemade et Tah ont manqué leurs tentatives pour l'Allemagne.

Ainsi, la « machine allemande » a perdu pour la première fois dans une « loterie » lors d'un Mondial.

Le Paraguay affrontera désormais le vainqueur du match France — Suède en 1/8es de finale.

CDM 2026. 1/16es de finale
Allemagne — Paraguay 1:1
Tirs au but — 3:4.
29 juin, Foxborough.
Buts : Havertz (54) — Enciso (42).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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