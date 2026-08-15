iQOO dévoile un smartphone conceptuel doté d’une batterie de 15 000 mA·ch

Alors que le marché des technologies mobiles connaît une croissance rapide, les fabricants testent les solutions les plus récentes pour impressionner les utilisateurs. Selon ixbt.com, la marque iQOO a présenté un smartphone conceptuel baptisé iQOO X, qui intègre ses idées les plus avancées. Cet appareil a attiré l’attention des experts grâce à des capacités techniques dignes de la prochaine génération et à sa batterie gigantesque. Ixbt.com en fait état.

Bien que l’appareil reste pour l’instant au stade expérimental, l’entreprise a présenté son prototype physique au public. Selon les informations communiquées, le smartphone devrait être équipé du processeur Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro, destiné à un avenir lointain et actuellement inexistant, ainsi que d’une puce gaming QX spéciale. À titre de comparaison, le prochain modèle haut de gamme de Qualcomm serait pour l’instant évalué au niveau du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Une puissance gigantesque et une technologie d’écran avancée

L’une des caractéristiques les plus importantes et remarquables de ce nouveau concept est sa source d’alimentation. L’appareil sera équipé d’une batterie moderne à semi-conducteurs Blue Ice, d’une capacité gigantesque de 15 000 mA·ch. Cette valeur est plusieurs fois supérieure aux standards des smartphones haut de gamme actuels et permettrait aux utilisateurs d’utiliser leur appareil pendant plusieurs jours sans chargeur.

La face avant du smartphone accueille un immense écran LTPO 6.0 de 7 pouces, offrant une définition supérieure à la 2K et une fréquence record de 240 Hz. L’écran prend également en charge des technologies avancées, notamment une fréquence tactile de 4800 Hz, un lecteur d’empreintes ultrasonique s’étendant jusqu’à la moitié de l’écran et un rafraîchissement dynamique de l’image par zones.

Fonctions photo et politique tarifaire

Les capacités photographiques de l’appareil ont également été conçues à un niveau élevé. Le modèle iQOO X sera équipé de l’ensemble de capteurs optiques suivant :

un appareil photo principal de 200 mégapixels développé par Sony

un objectif ultra grand-angle de 200 mégapixels fabriqué par Samsung

un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels doté d’un capteur Samsung

Bien que l’appareil soit encore au stade conceptuel et expérimental, l’entreprise a également annoncé ses prix indicatifs. Selon les informations disponibles, le modèle iQOO X commencerait à 6999 yuans, soit environ 1038 dollars, dans sa version dotée de 12 GB de RAM et de 500 GB de stockage. La configuration haut de gamme avec 24 GB de RAM et 1 TB de stockage interne serait proposée à 8599 yuans, soit environ 1275 dollars.