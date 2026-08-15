Mikel Arteta rassure les supporters d’Arsenal au sujet de son contrat

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Mikel Arteta rassure les supporters d’Arsenal au sujet de son contrat

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a pleinement rassuré les supporters quant à son avenir au club, malgré le fait qu’il entame la dernière année de son contrat actuel. Le technicien a souligné qu’il se sentait heureux au sein de l’équipe londonienne et que toutes les négociations seraient réglées naturellement en temps voulu. Goal.com rapporte .

Selon Ixbt.com et les principaux médias sportifs, Arteta travaille efficacement avec l’équipe depuis décembre 2019. Durant cette période, il a remporté la FA Cup et deux Community Shields, tout en conduisant l’équipe à la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire.

Les transferts au premier plan

Lors de la conférence de presse de pré-saison, le technicien espagnol a dissipé les inquiétudes des supporters et indiqué que la direction du club et le staff technique concentraient actuellement leurs efforts sur le marché des transferts estival. Selon lui, l’expiration de son contrat ne pose aucun problème pour le moment, et les deux parties sont parfaitement en accord sur ce sujet.

« Les supporters n’ont pas à s’inquiéter à ce sujet, car je veux être ici et je me sens très heureux », a déclaré Arteta.

La sérénité avant le choc contre Manchester City

Le président du club, Josh Kroenke, avait déjà souligné en mai que la signature d’un nouveau contrat constituait l’une des priorités. Pourtant, aucune inquiétude ne règne au sein de l’équipe avant le match d’ouverture de la saison, car Arteta et la direction du club partagent les mêmes objectifs.

Arteta a remporté 213 des 353 matchs officiels disputés à la tête d’Arsenal. En tant qu’entraîneur, il a également remporté le Community Shield en 2020 et 2023 après des séances de tirs au but.

Arsenal doit maintenant affronter Manchester City. Les Londoniens visent un 18e titre de champion dans cette compétition, et seul Manchester United a remporté davantage de trophées dans l’histoire du football anglais.

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Jahongir Tursunov
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