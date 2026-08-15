La présence de Lionel Messi contre Nashville reste incertaine

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La présence de Lionel Messi contre Nashville reste incertaine

L’entraîneur de l’Inter Miami, Guillermo Hoyos, n’a pas donné de réponse claire concernant la participation du leader de l’équipe, Lionel Messi, au match décisif de MLS contre Nashville. Selon Goal.com, bien que l’attaquant argentin ait repris l’entraînement avec l’équipe après le décès de son père, le club lui laisse toute latitude pour décider de son retour sur le terrain. À ce sujet, Goal.com en fait état.

Après l’entraînement de l’équipe vendredi, Guillermo Hoyos a déclaré aux médias qu’une attention particulière était accordée à l’état du capitaine. Lionel Messi avait récemment disputé la seconde période du match de Leagues Cup contre le Club León. Cette rencontre avait eu lieu après son retour de Rosario, à la suite du décès tragique de son père, Jorge.

Les commentaires de l’entraîneur et le soutien apporté au joueur

La direction du club et le staff technique ont fermement décidé d’accorder à leur capitaine suffisamment de temps pour faire son deuil auprès de sa famille. C’est pourquoi son retour progressif dans le onze titulaire est géré avec la plus grande prudence.

Répondant à une question sur la participation de Lionel Messi avant le match important de samedi, l’entraîneur a souligné que cette situation délicate nécessitait une attention particulière. Guillermo Hoyos a reconnu qu’il était naturel que le choc émotionnel vécu par le joueur ait une influence sur ses performances.

« Je pense que la situation de Leo doit évoluer progressivement, car il y a ici une douleur immense », a déclaré Guillermo Hoyos dans une interview accordée aux journalistes.

Calme et qualités humaines

Selon l’entraîneur, la meilleure approche dans une telle situation consiste à créer un environnement calme et serein, sans pression excessive. « Ce n’est pas quelque chose qui se règle en un jour. C’est pourquoi je pense que le silence, la tranquillité et la paix sont la meilleure voie, afin qu’il puisse trouver ses moments personnels », a-t-il ajouté.

Guillermo Hoyos a également insisté sur les qualités humaines de Lionel Messi, au-delà de son talent de footballeur. Il a expliqué qu’il ne se considérait pas seulement comme un entraîneur exigeant des résultats, mais aussi comme une personne capable de soutenir le joueur dans les moments difficiles.

« Nous devons toujours le soutenir dans ce silence. C’est vraiment une personne exceptionnelle, qui a une famille formidable. Je tiens à le dire clairement, car des gens comme lui sont rares dans le monde actuel », a conclu le technicien.

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Jahongir Tursunov
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