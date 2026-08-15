Simeone a trouvé son nouveau guerrier : le champion du monde Cristian Romero à l’Atlético

Le club madrilène de l’Atlético, représentant de La Liga espagnole, « Atlético » a officialisé l’un des plus gros transferts de la fenêtre estivale. Le site officiel des « Colchoneros » a annoncé que le défenseur central du club londonien « Tottenham » Cristian Romero avait rejoint l’équipe.

Le nouveau contrat de travail signé avec le défenseur argentin de 28 ans jusqu’au 30 juin 2031 — porte sur cinq ans exactement.

Un transfert de 40 millions d’euros et les détails du contrat

Le célèbre insider Fabrizio Romano a révélé que l’accord entre les clubs comprenait les conditions financières suivantes :

Montant du transfert : L’Atlético versera à Tottenham 40 millions d’euros pour le défenseur de l’équipe nationale argentine ;

Pourcentage à la revente : Selon le contrat, Tottenham a conservé le droit de percevoir 15 % du montant d’une éventuelle future revente du joueur ;

Valeur marchande : Le prestigieux portail Transfermarkt évalue actuellement la valeur du joueur à 50 millions d’euros, ce qui montre que le club madrilène a conclu ce transfert à des conditions très avantageuses.

Le parcours remarquable de Romero à Tottenham

Depuis l’été 2022, Cristian Romero défend les couleurs du club londonien et s’est imposé comme l’un des défenseurs centraux les plus solides et les plus combatifs de la Premier League.

Au cours de son passage en Angleterre, il a :

disputé 156 matchs officiels ;

inscrit 13 buts ;

délivré 7 passes décisives .

En recrutant un véritable leader et guerrier au cœur de sa défense sous la direction de Diego Simeone, l’Atlético a montré qu’il était déterminé à lutter sérieusement pour le titre en Liga et en Ligue des champions lors de la nouvelle saison.

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