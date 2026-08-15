Simeone a trouvé son nouveau guerrier : le champion du monde Cristian Romero à l’Atlético

·9·Sport
Simeone a trouvé son nouveau guerrier : le champion du monde Cristian Romero à l’Atlético

Le club madrilène de l’Atlético, représentant de La Liga espagnole, « Atlético » a officialisé l’un des plus gros transferts de la fenêtre estivale. Le site officiel des « Colchoneros » a annoncé que le défenseur central du club londonien « Tottenham » Cristian Romero avait rejoint l’équipe.

Le nouveau contrat de travail signé avec le défenseur argentin de 28 ans jusqu’au 30 juin 2031 — porte sur cinq ans exactement.

Un transfert de 40 millions d’euros et les détails du contrat

Le célèbre insider Fabrizio Romano a révélé que l’accord entre les clubs comprenait les conditions financières suivantes :

  • Montant du transfert : L’Atlético versera à Tottenham 40 millions d’euros pour le défenseur de l’équipe nationale argentine ;

  • Pourcentage à la revente : Selon le contrat, Tottenham a conservé le droit de percevoir 15 % du montant d’une éventuelle future revente du joueur ;

  • Valeur marchande : Le prestigieux portail Transfermarkt évalue actuellement la valeur du joueur à 50 millions d’euros, ce qui montre que le club madrilène a conclu ce transfert à des conditions très avantageuses.

Le parcours remarquable de Romero à Tottenham

Depuis l’été 2022, Cristian Romero défend les couleurs du club londonien et s’est imposé comme l’un des défenseurs centraux les plus solides et les plus combatifs de la Premier League.

Au cours de son passage en Angleterre, il a :

  • disputé 156 matchs officiels ;

  • inscrit 13 buts ;

  • délivré 7 passes décisives .

En recrutant un véritable leader et guerrier au cœur de sa défense sous la direction de Diego Simeone, l’Atlético a montré qu’il était déterminé à lutter sérieusement pour le titre en Liga et en Ligue des champions lors de la nouvelle saison.

Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches via Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La présence de Lionel Messi contre Nashville reste incertaineLa présence de Lionel Messi contre Nashville reste incertaineAujourd'hui, 13:36Jeff Bezos achète une participation dans le club de LiverpoolJeff Bezos achète une participation dans le club de LiverpoolAujourd'hui, 12:39Mikel Arteta rassure les supporters d’Arsenal au sujet de son contratMikel Arteta rassure les supporters d’Arsenal au sujet de son contratAujourd'hui, 12:35Pourquoi Barcelone et le Real Madrid ne joueront pas lors de la première journée du championnat d’EspagnePourquoi Barcelone et le Real Madrid ne joueront pas lors de la première journée du championnat d’EspagneAujourd'hui, 12:14Le jeune attaquant de Chelsea Dastan Satpayev prêté à BurnleyLe jeune attaquant de Chelsea Dastan Satpayev prêté à BurnleyAujourd'hui, 12:11Real Madrid se montre actif sur le marché des transferts et renouvelle profondément son effectifReal Madrid se montre actif sur le marché des transferts et renouvelle profondément son effectifAujourd'hui, 11:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?