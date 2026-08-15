3 combats, 3 victoires : les boxeurs ouzbeks ont fait trembler le tournoi « IBA.PRO 20 »

La nouvelle soirée de boxe professionnelle, accueillie par la ville russe de Naberejnye Tchelny, — «IBA.PRO 20 » est restée dans les mémoires grâce à la domination absolue et aux victoires historiques des pugilistes ouzbeks.

Les trois compatriotes montés sur le ring — Mirazizbek Mirzaxalilov, Havasbek Asadullaev et Xalimjon Mamasoliev ont tous remporté leur combat avec assurance, affichant un bilan parfait. Le double champion olympique Hasanboy Do'smatov a participé au tournoi en tant qu'invité d'honneur et a directement soutenu nos boxeurs.

Victoire avant la limite pour Mirazizbek Mirzaxalilov et ceinture IBF

L'un des moments forts de la soirée s'est déroulé en deuxième catégorie des poids super-coqs (55,3 kg). La ceinture vacante de champion IBF European était en jeu dans ce combat en 10 rounds.

Pour ce titre prestigieux, notre compatriote Mirazizbek Mirzaxalilov (6-0, 5 KO) a disputé un combat de qualification face au Russe Chingiz Natirov (10-1, 5 KO), un puncheur invaincu :

Pression intense : Dès les premières secondes, Mirzaxalilov a pris l'initiative et a enchaîné les coups puissants et précis contre son adversaire.

K.-O. technique : À la fin du quatrième round, l'équipe de Natirov, sonné par les coups lourds, a décidé de ne pas poursuivre le combat et de jeter l'éponge.

Résultat : Mirazizbek Mirzaxalilov s'est imposé par K.-O. technique et est devenu le nouveau détenteur de la ceinture IBF European !

Havasbek Asadullaev inflige sa première défaite au Russe invaincu

Dans la catégorie des poids mi-moyens (66,7 kg), notre prometteur boxeur Havasbek Asadullaev (8-0, 5 KO) a affronté l'expérimenté Sergey Lubkovich (20-1-2, 12 KO), invaincu en 22 combats professionnels.

Au terme d'un affrontement tactique et intense de 10 rounds, Asadullaev a dominé grâce à la précision de ses actions et s'est imposé à l'unanimité des juges (98-92, 97-93, 96-94). Ce résultat constitue la première défaite professionnelle de Lubkovich en 23 combats.

Xalimjon Mamasoliev bat un géant de 111 kilogrammes

Notre représentant des poids lourds Xalimjon Mamasoliev (97,8 kg) a affronté le Russe German Skobenko (111,4 kg) qui pesait près de 14 kilogrammes de plus que lui.

Au terme d'un combat de 10 rounds marqué par de lourds échanges, notre compatriote s'est imposé nettement à l'unanimité des juges.

Combat principal du tournoi : le succès de Jambulat Bijamov

Lors du combat principal de la soirée, un autre détenteur de la ceinture IBF European a été désigné en deuxième catégorie des poids moyens :

Le Russe, champion du monde amateur, Jambulat Bijamov (4-0) a affronté le médaillé des championnats du monde Vladimir Mironchikov (8-1, 6 KO), qui défend les couleurs de la Serbie.

Au terme des 10 rounds, Bijamov s'est imposé aux points (97-93, 96-94, 96-94) et a remporté la ceinture.

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