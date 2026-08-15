Alan Smith pronostique une course à deux en Premier League

La prochaine saison de Premier League devrait une nouvelle fois se résumer à une lutte acharnée entre deux favoris, Arsenal et Manchester City. Selon l’ancien attaquant londonien Alan Smith, les champions en titre conserveront l’avantage malgré les changements d’entraîneur chez leurs concurrents. Goal.com rapporte .

Dans un entretien accordé à MetroviaBestBettingSites.co.uk, Alan Smith a souligné que les changements dans les camps adverses ne devraient pas remettre en cause la domination du duo de tête. L’équipe dirigée par Mikel Arteta, renforcée après son succès de la saison passée, s’est de nouveau imposée comme le principal prétendant.

La principale lutte pour le titre

Selon Smith, la course au titre se jouera encore entre deux clubs. « Je considère Manchester City comme le principal rival d’Arsenal », a déclaré l’ancien footballeur. D’après lui, l’arrivée d’un nouvel entraîneur chez les Citizens peut susciter quelques interrogations, mais ils resteront la principale menace.

Dans le même temps, l’impact des changements attendus dans l’effectif de Manchester City et des départs de plusieurs cadres sera déterminant. Les départs éventuels de joueurs expérimentés comme John Stones, Bernardo Silva et Nathan Aké, ainsi qu’un possible transfert de Rodri à Barcelone, pourraient influencer la course au titre.

Pronostic du top 5 du classement

Dans ses pronostics finaux, l’expert a également réparti les places du top 5 et de la zone européenne. Selon lui, Arsenal conservera le titre, tandis que Manchester City terminera deuxième.

Évoquant le reste du top 5, Alan Smith a cité les équipes suivantes :

Manchester United — troisième place

Liverpool — quatrième place

Chelsea — cinquième place

Smith estime également que Chelsea, dirigé par Xabi Alonso, devrait obtenir un bien meilleur résultat que la saison dernière. Aston Villa a été désigné comme le principal candidat à la sixième place.